Fotógrafo uruguayo, su esposa venezolana y su hija, fallecieron por los terremotos en Venezuela

Cancillería uruguaya a través de la Dirección de Asuntos Consulares confirmó el fallecimiento de un uruguayo que residía en Venezuela hace mucho tiempo, su pareja venezolana y una de sus hijas, tras los dos terremotos registrados el miércoles en ese país.

Marcelo García Camejo, de 56 años, era buscado por familiares junto con su esposa Carolina y sus hijas Marcela y Malena; se encontraban en las residencias Coral Park, en Los Corales, La Guaira, al momento de los terremotos.

García era fotógrafo y fue parte del equipo de prensa presidencial de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaUy/status/2070182683590754330&partner=&hide_thread=false Ante el terremoto registrado en Venezuela, la Cancillería recuerda a las y los ciudadanos uruguayos que se encuentren en ese país que, en caso de emergencia o necesidad de asistencia consular, pueden comunicarse a través de los siguientes canales:



En Venezuela:



… pic.twitter.com/qlKWnNIlEr — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) June 25, 2026

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