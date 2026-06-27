Cancillería uruguaya a través de la Dirección de Asuntos Consulares confirmó el fallecimiento de un uruguayo que residía en Venezuela hace mucho tiempo, su pareja venezolana y una de sus hijas, tras los dos terremotos registrados el miércoles en ese país.
Fotógrafo uruguayo, su esposa venezolana y su hija, fallecieron por los terremotos en Venezuela
Marcelo García Camejo, de 56 años, era buscado por familiares junto con su esposa Carolina y sus hijas Marcela y Malena; se encontraban en las residencias Coral Park al momento de los terremotos.
Marcelo García Camejo, de 56 años, era buscado por familiares junto con su esposa Carolina y sus hijas Marcela y Malena; se encontraban en las residencias Coral Park, en Los Corales, La Guaira, al momento de los terremotos.
García era fotógrafo y fue parte del equipo de prensa presidencial de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
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