Bomberos extinguieron un incendio que se produjo en la tarde de este viernes en un depósito de ómnibus en Pando.
Incendio en depósito de ómnibus en Pando: cuatro vehículos afectados, el fuego extinguido y sin lesionados
La Dirección Nacional de Bomberos investiga las causas que llevaron a que se prendieran fuego los vehículos.
El depósito está ubicado en Wilson Ferreira y Lauranga y pertenece a una empresa de transporte local.
El fuego afectó cuatro ómnibus que estaban en desuso y fuera de servicio.
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Trabajó en el lugar unidad de Pando, con apoyo de Las Piedras y camión cisterna del Cuartel Centenario de Montevideo. Evitaron la propagación hacia otros vehículos que estaban en el predio lindero y pertenecen a la misma empresa.
No hubo lesionados. Investigan el origen del incendio.
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