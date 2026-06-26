Incendio en depósito de ómnibus en Pando: cuatro vehículos afectados, el fuego extinguido y sin lesionados

Bomberos extinguieron un incendio que se produjo en la tarde de este viernes en un depósito de ómnibus en Pando.

El depósito está ubicado en Wilson Ferreira y Lauranga y pertenece a una empresa de transporte local.

El fuego afectó cuatro ómnibus que estaban en desuso y fuera de servicio.

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Trabajó en el lugar unidad de Pando, con apoyo de Las Piedras y camión cisterna del Cuartel Centenario de Montevideo. Evitaron la propagación hacia otros vehículos que estaban en el predio lindero y pertenecen a la misma empresa.

No hubo lesionados. Investigan el origen del incendio.