RECIBÍ EL NEWSLETTER
EMPRESA DE TRANSPORTE LOCAL

Incendio en depósito de ómnibus en Pando: cuatro vehículos afectados, el fuego extinguido y sin lesionados

La Dirección Nacional de Bomberos investiga las causas que llevaron a que se prendieran fuego los vehículos.

omnibus-incendiados-tala

Bomberos extinguieron un incendio que se produjo en la tarde de este viernes en un depósito de ómnibus en Pando.

El depósito está ubicado en Wilson Ferreira y Lauranga y pertenece a una empresa de transporte local.

El fuego afectó cuatro ómnibus que estaban en desuso y fuera de servicio.

Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Incendio en hogar del Mides: tres personas permanecen en CTI, informa director de Salud

Trabajó en el lugar unidad de Pando, con apoyo de Las Piedras y camión cisterna del Cuartel Centenario de Montevideo. Evitaron la propagación hacia otros vehículos que estaban en el predio lindero y pertenecen a la misma empresa.

No hubo lesionados. Investigan el origen del incendio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2070646200378802435&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Ministerio del Interior
Policiales

Operativos y allanamientos en varios departamentos permitieron la incautación de contrabando valuado en más de $13.000.000
SAQUEN LA CALCULADORA

Las chances de Uruguay en el Mundial: si gana clasifica, si empata depende de varios resultados, si pierde queda afuera
LAVALLEJA

Chocó en camioneta contra un camión, fue derivado y se constató que estaba herido de bala; está grave
IMPACTO DE POSIBLE TREGUA

Cardona sobre combustibles: "Estamos sacando la cuenta para ver cómo podemos ir bajando esa realidad de los precios"
COMPARTE SU EXPERIENCIA EN REDES

Agustina es adicta al juego, se autoexcluyó del casino y decidió compartir su historia: "Estaba realmente metida"

Te puede interesar

AFP
COPA DEL MUNDO 2026

Uruguay quedó eliminado del Mundial tras un error de Muslera, en la derrota con España por 1-0
Uruguay en una pausa de hidratación. Foto: AFP
SAQUEN LA CALCULADORA

Las chances de Uruguay en el Mundial: si gana clasifica, si empata depende de varios resultados, si pierde queda afuera
Hasta ahora, no hay confirmado ningún uruguayo que pueda haber sido afectado por los terremotos, aseguró cónsul en Caracas video
FERNANDO SOTELO DESDE VENEZUELA

"Hasta ahora, no hay confirmado ningún uruguayo que pueda haber sido afectado" por los terremotos, aseguró cónsul en Caracas

Dejá tu comentario