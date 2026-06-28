Equipos K9, drones y militares especializados: Defensa coordina acciones para enviar apoyo humanitario a Venezuela

Uruguay coordina acciones para enviar ayuda humanitaria a Venezuela . El jefe del Estado Mayor de la Defensa , Rodolfo Pereyra informó a la ministra Sandra Lazo sobre la disponibilidad de personal militar, así como sus capacidades, para colaborar con el país que sufrió dos terremotos el miércoles, con consecuencias fatales y unos 50 mil desaparecidos.

"El ministro de Relaciones Exteriores mantiene contacto con el cónsul de Venezuela y, en función de las necesidades que se identifiquen, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de las Fuerzas Armadas, estará presente brindando la ayuda humanitaria que resulte necesaria", señaló.

En la comunicación por parte del jefe del Estado Mayor se señala que Uruguay puede colaborar en la búsqueda y rescate con: "Tres binomios de equipos especializados K9, cuatro equipos de drones para búsqueda de personas, equipos de drones para mapeo, centros móviles de comunicaciones de emergencia, personal especializado en la operación de maquinaria para removimiento de escombro".

Seguí leyendo Ejército preparó este domingo cuatro vehículos Condor que se usarán para patrullaje en zonas de mayor criminalidad

También, personal especialista en la operación de plantas potabilizadoras de agua y generadores eléctricos, frazadas, y el envío de atención médica de emergencia está sujeta a disponibilidad.

"De considerarse el traslado del apoyo en la aeronave KC-130H de la Fuerza Aérea Uruguaya, ésta estaría en condiciones de volar 5 días posterior a la orden emitida por el Mando Superior", indica la carta.

El tema fue comunicado al presidente Yamandú Orsi, al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y a la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, dijo Lazo.