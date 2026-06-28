RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN FLORIDA

Ejército preparó este domingo cuatro vehículos Condor que se usarán para patrullaje en zonas de mayor criminalidad

Los cuatro vehículos son parte de un convenio que firmaron Interior y Defensa para que haya patrullaje con vehículos militares.

vehiculos-ejercito-3
vehiculos-ejercito-2
vehiculos-ejercito

El Ejército prestará al Ministerio del interior cuatro vehículos Condor para iniciar patrullaje en zonas con mayor criminalidad de Montevideo. Los mismos fueron acondicionados por personal del Batallón de Infantería Mecanizado Nº15 de Florida, para que puedan ser trasladados este lunes hacia la capital del país.

"La Fuerza de todos está comprometida en cumplir a cabalidad con esta nueva misión, el objetivo es realizar un adecuado mantenimiento e inspección de cada vehículo con rigurosidad, para entregarlos en óptimas condiciones a la Policía Nacional", informó el Ejército en su web.

Tras la polémica por el uso de vehículos mamba del Ejército, donados por Estados Unidos para misiones de paz, el gobierno habilitó el patrullaje con vehículos militares.

un hombre en situacion de calle murio en el prado; mides indico que relevan informacion sobre el caso
Seguí leyendo

Un hombre en situación de calle murió en el Prado; Mides indicó que relevan información sobre el caso

Los Ministerios de Interior y Defensa firmaron un convenio para que se utilicen hasta 12 vehículos blindados para operaciones de patrullaje en aquellos barrios con mayor criminalidad.

En el acuerdo publicado por Presidencia de la República, el Ministerio del Defensa se comprometió a ceder los vehículos y brindar capacitación a los policías para que lo puedan conducir.

De acuerdo a lo que supo Subrayado, en una circular interna, el Ejército informó a su personal que va a prestar a la Policía cuatro vehículos modelo Condor y no Mamba, como había mencionado el ministro del interior Carlos Negro en el Parlamento.

El uso de vehículos militares conducidos por personal militar generó críticas dentro del Frente Amplio, incluso del Ministro de Trabajo, Juan Castillo.

En la circular del Ejército se informa que los vehículos Condor serán conducidos por policías y no por militares.

En conferencia de prensa, Negro dijo el viernes que en algunos casos los blindados podrían llegar a ser conducidos por efectivos militares armados que podrían actuar amparados bajo la legitima defensa.

vehiculos-ejercito-2
vehiculos-ejercito

Temas de la nota

Lo más visto

video
Desde norteamérica

Tras polémica por decisión de AUF, al menos tres futbolistas de Uruguay retornan a Montevideo en vuelos comerciales
retorno mundial

Jugadores de Uruguay vuelven en vuelos privados; AUF asegura que el chárter no estaba confirmado
Policiales

Operativos y allanamientos en varios departamentos permitieron la incautación de contrabando valuado en más de $13.000.000
tragedia en venezuela

Fotógrafo uruguayo, su esposa venezolana y su hija fallecieron por los terremotos en Venezuela
EN FLORIDA

Ejército preparó este domingo cuatro vehículos Condor que se usarán para patrullaje en zonas de mayor criminalidad

Te puede interesar

Ejército preparó este domingo cuatro vehículos Condor que se usarán para patrullaje en zonas de mayor criminalidad
EN FLORIDA

Ejército preparó este domingo cuatro vehículos Condor que se usarán para patrullaje en zonas de mayor criminalidad
AFP
POR TERREMOTOS

Equipos K9, drones y militares especializados: Defensa coordina acciones para enviar apoyo humanitario a Venezuela
Encontraron un cuerpo calcinado tras un incendio en una casa en Maldonado video
en los eucaliptos

Encontraron un cuerpo calcinado tras un incendio en una casa en Maldonado

Dejá tu comentario