Ejército preparó este domingo cuatro vehículos Condor que se usarán para patrullaje en zonas de mayor criminalidad

El Ejército prestará al Ministerio del interior cuatro vehículos Condor para iniciar patrullaje en zonas con mayor criminalidad de Montevideo. Los mismos fueron acondicionados por personal del Batallón de Infantería Mecanizado Nº15 de Florida, para que puedan ser trasladados este lunes hacia la capital del país.

"La Fuerza de todos está comprometida en cumplir a cabalidad con esta nueva misión, el objetivo es realizar un adecuado mantenimiento e inspección de cada vehículo con rigurosidad, para entregarlos en óptimas condiciones a la Policía Nacional", informó el Ejército en su web.

Tras la polémica por el uso de vehículos mamba del Ejército, donados por Estados Unidos para misiones de paz, el gobierno habilitó el patrullaje con vehículos militares.

Seguí leyendo Un hombre en situación de calle murió en el Prado; Mides indicó que relevan información sobre el caso

Los Ministerios de Interior y Defensa firmaron un convenio para que se utilicen hasta 12 vehículos blindados para operaciones de patrullaje en aquellos barrios con mayor criminalidad.

En el acuerdo publicado por Presidencia de la República, el Ministerio del Defensa se comprometió a ceder los vehículos y brindar capacitación a los policías para que lo puedan conducir.

De acuerdo a lo que supo Subrayado, en una circular interna, el Ejército informó a su personal que va a prestar a la Policía cuatro vehículos modelo Condor y no Mamba, como había mencionado el ministro del interior Carlos Negro en el Parlamento.

El uso de vehículos militares conducidos por personal militar generó críticas dentro del Frente Amplio, incluso del Ministro de Trabajo, Juan Castillo.

En la circular del Ejército se informa que los vehículos Condor serán conducidos por policías y no por militares.

En conferencia de prensa, Negro dijo el viernes que en algunos casos los blindados podrían llegar a ser conducidos por efectivos militares armados que podrían actuar amparados bajo la legitima defensa.

vehiculos-ejercito-2