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Nico Williams apuntó contra De La Cruz por su lesión en el Mundial: "actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza "

"Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria" expresó en un posteo de Instagram el jugador español.

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España viaja a dieciseisavos como primera al ganar 1-0 a Uruguay, pero el partido ha generado repercusiones fuera de la cancha.

El jugador Nico Williams sufrió una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay, con el jugador Nicolás De la Cruz, a quien le dedicó un posteo en sus redes sociales.

El español publicó una foto del partido y un extenso texto donde explica cómo ha sido su último año y se refiere al enfrentamiento con Uruguay.

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"Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad. Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal (...) Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa".

En el posteo relata distintas lesiones que sufrió y luego se refiere a De La Cruz "ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria.

La Federación Española de Fútbol emitió un parte donde comunicó el sábado que era una lesión de grado moderado y que dependerá de la evolución el tiempo estimado de baja.

Embed - NICOLAS WILLIAMS ARTHUER on Instagram: "Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad. Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día. Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa. Porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel. Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme. Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria. Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías. Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado nos vemos en los antes posible en este mundial."
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