Nico Williams apuntó contra De La Cruz por su lesión en el Mundial: "actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza "

El jugador Nico Williams sufrió una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay, con el jugador Nicolás De la Cruz, a quien le dedicó un posteo en sus redes sociales.

"Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad. Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal (...) Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa".

En el posteo relata distintas lesiones que sufrió y luego se refiere a De La Cruz "ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria.

La Federación Española de Fútbol emitió un parte donde comunicó el sábado que era una lesión de grado moderado y que dependerá de la evolución el tiempo estimado de baja.