Tras polémica por decisión de AUF, al menos tres futbolistas de Uruguay retornan a Montevideo en vuelos comerciales

Foto: @Uruguay en X. Llegada de la selección a México en la previa del Mundial 2026.

Foto: @Uruguay en X. Llegada de la selección a México en la previa del Mundial 2026.

Al menos tres futbolistas uruguayos retornan en estas horas en vuelos comerciales a Montevideo, desde Norteamérica, luego de que la Selección quedara eliminada del Mundial 2026. Tres vuelven a la capital uruguaya, mientras que otros viajan a otras ciudades sudamericanas cercanas, informó el periodista Martín Charquero en Punto penal (Canal 10).

Algunos jugadores quedaron sorprendidos por la decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de no otorgar un vuelo chárter para el retorno del mundial. Señalaron que recibieron la información en la noche del viernes y mañana del sábado.

Los futbolistas buscan evitar malos momentos en un mismo avión con compatriotas que también retornan de Norteamérica, agregó Charquero.

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La AUF manifestó en un comunicado que no estaba confirmado ningún vuelo chárter para el regreso de la delegación.

“El trayecto de regreso nunca contempló la opción de vuelo chárter debido a no conocer desde dónde comenzaría el retorno. Al finalizar la competencia, un alto porcentaje de la delegación viaja directamente a sus países de residencia en el exterior para reintegrarse a sus respectivos clubes”, sostuvo la AUF.

Y agregó: “Por este motivo, al reducirse significativamente el número de pasajeros, los restantes integrantes de la delegación oficial iniciarán el retorno a sus hogares a partir de mañana 28/6 en vuelos de línea comercial, siendo esta la vía más rápida y eficiente para cada destino individual. Llegarán el día lunes en diferentes grupos”.

En tanto, Punto penal agregó que los dirigentes se irán en tres tandas desde Norteamérica. Su presidente, Ignacio Alonso, ya partió, al igual que gran cantidad de los jugadores. Según dijeron fuentes, dos dirigentes se quedarán en el continente.

El vuelo chárter de ida incluyó a más de 150 personas y 5.000 kilos de equipaje y utilería.

La selección uruguaya retorna desde Norteamérica luego de quedar afuera del mundial el pasado viernes, al caer 1-0 ante España, una de las candidatas a quedarse con el título. Antes, Uruguay perdió con Arabia Saudita y Cabo Verde. Así, quedó 37° entre los 48 equipos.