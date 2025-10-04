RECIBÍ EL NEWSLETTER
GALVANI E ITACUMBÚ

Encontraron un cuerpo calcinado en el interior de un furgón incendiado en Las Acacias

El hallazgo ocurrió pasadas las 5 de la mañana en Galvani e Itacumbú. La Policía avanza en la investigación para identificar a la víctima y dar con los responsables.

Foto: Subrayado. Archivo.

La Policía investiga la muerte de una persona cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en el interior de una camioneta tipo furgón. El hallazgo ocurrió pasadas las 5 de la mañana de este sábado en Galvani e Itacumbú, barrio Las Acacias.

Una llamada al Servicio de Emergencias 911 alertó a la Policía sobre un vehículo incendiándose. Al lugar, concurrió un equipo del destacamento de Bomberos de Maroñas y tras apagar el fuego encontró el cuerpo totalmente calcinado en la parte trasera del vehículo.

Cámaras de seguridad de zona registraron a dos desconocidos que llegaron al lugar empujando el furgón y en determinado momento lo prendieron fuego para huir a pie hacia la zona de la rambla costanera.

Foto cedida a Subrayado. El Departamento de Homicidios trabaja en la escena, en la mañana de este viernes.
Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y trabaja para identificar a la persona carbonizada. En el lugar, trabajaron efectivos de la seccional 17 y de Investigaciones de la Zona Operacional III. En caso pasó al Departamento de Homicidios de la Policía Nacional.

