La Policía investiga la muerte de una persona cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en el interior de una camioneta tipo furgón. El hallazgo ocurrió pasadas las 5 de la mañana de este sábado en Galvani e Itacumbú, barrio Las Acacias.
Encontraron un cuerpo calcinado en el interior de un furgón incendiado en Las Acacias
El hallazgo ocurrió pasadas las 5 de la mañana en Galvani e Itacumbú. La Policía avanza en la investigación para identificar a la víctima y dar con los responsables.
Una llamada al Servicio de Emergencias 911 alertó a la Policía sobre un vehículo incendiándose. Al lugar, concurrió un equipo del destacamento de Bomberos de Maroñas y tras apagar el fuego encontró el cuerpo totalmente calcinado en la parte trasera del vehículo.
Cámaras de seguridad de zona registraron a dos desconocidos que llegaron al lugar empujando el furgón y en determinado momento lo prendieron fuego para huir a pie hacia la zona de la rambla costanera.
Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y trabaja para identificar a la persona carbonizada. En el lugar, trabajaron efectivos de la seccional 17 y de Investigaciones de la Zona Operacional III. En caso pasó al Departamento de Homicidios de la Policía Nacional.
