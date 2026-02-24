Delincuentes atacaron a policías de Investigaciones, y es el tercer tiroteo con efectivos en pocos días

El arma y las balas incautadas por los policías de Investigaciones.

Policías de Investigaciones de la Zona Operacional II de Montevideo circulaban sobre las 23:30 horas del lunes en un auto particular de la Policía por Antonio Pereira y Oncativo, en la Cruz de Carrasco, en busca del autor de una rapiña.

Al llegar a mitad de cuadra vieron a tres hombres y se acercaron, pero dos de ellos les apuntaron con dos pistolas y comenzaron a disparar. Los tres efectivos repelieron la agresión y efectuaron varios disparos entre los tres, mientras eran atacados a balazos por los delincuentes.

Tras el tiroteo, dos de ellos corrieron hacia los pasajes y uno quedó en el lugar herido con un disparo en la pierna derecha. Tenía una pisola Glock con la numeración limada y cargada con 17 cartuchos. Ese delincuente no llegó a disparar por haber sido baleado antes.

Seguí leyendo Hubo dos ataques a tiros contra policías de Investigaciones en la madrugada en Montevideo

Es un hombre de 33 años que tiene tres antecedentes penales, el último del año 2022 por un delito de hurto especialmente agravado. Fue trasladado al Hospital Pasteur por el disparo en la pierna. Está fuera de peligro.

Poco después, un segundo delincuente que había escapado por los pasajes ingresó al mismo Hospital con una herida de arma de fuego en la zona lumbar, también sin gravedad. Ese hombre les disparó unas 10 veces a la Policía durante el tiroteo. Tiene 24 años y un antecedente por hurto especialmente agravado.

Durante el intercambio de disparos ninguno de los policías resultó herido y el auto de investigaciones tuvo daños en el vidrio delantero con un impacto de bala. La pistola Glock, el cargador y las municiones fueron incautadas.

En la escena los policías encontraron en un charco de agua cuatro casquillos de bala calibre 9mm que fueron incautadas.

El caso pasó a Fiscalía de Flagrancia de 10º Turno para iniciar la investigación y resolver la situación judicial de los hombres detenidos.

Ya hubo ataques a policías de Investigaciones

Dos ataques a tiros contra policías de Investigaciones de Zona III se registraron en la madrugada del viernes 20 de febrero en Flor de Maroñas y Peñarol, en Montevideo. Los efectivos también se desplazaban en vehículos sin identificación policial.

El primer ataque ocurrió sobre la hora 03:00 en la esquina de Sebastopol y Ruben Darío, en Flor de Maroñas. Un auto de Investigaciones llegó al lugar por disparos y un hombre vestido de delivery disparó contra los policías.

Los efectivos respondieron con siete disparos y se retiraron para solicitar apoyo. Luego regresaron y registraron a algunas de las personas que estaban en la zona, quienes dijeron desconocer lo ocurrido. No hubo heridos.

Un rato después, pasadas la hora 4:00, se produjo el otro ataque en Máximo Santos esquina Logroño, en el barrio Peñarol. Policías de Investigaciones de la Zona Operacional 3 patrullaban por un robo en el interior de un camión y al llegar a esa calle cinco personas que estaban frente a una vivienda comenzaron a disparar contra el auto en el que se trasladaban. Utilizaron al menos dos armas.

Dentro del vehículo iban tres efectivos, que repelieron la agresión. Los atacantes corrieron hacia el interior de la casa, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Ningún efectivo resultó lesionado. El vehículo recibió dos impactos de bala: uno en un vidrio trasero y otro en la manija de una puerta.

Subrayado consultó a la dirección de la Policía Nacional y desde allí se indicó que una vez analizados estos casos, se entiende que no se trata de ataques a policías por su condición de tal ya que son unidades que no están identificadas.

Además, aseguran que hay un incremento de las tareas de prevención, investigación y patrullare de estas unidades en territorios considerados claves.