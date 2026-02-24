RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO

Mataron de varios disparos en el pecho, el abdomen y las piernas a un hombre de 32 años

El hombre, herido de varios disparos, fue trasladado por particulares a la policlínica de Capitán Tula, y de ahí al Hospital Pasteur, donde falleció.

Mataron de varios disparos en el pecho, el abdomen y las piernas a un hombre de 32 años. Foto: archivo.

Mataron de varios disparos en el pecho, el abdomen y las piernas a un hombre de 32 años. Foto: archivo.

Sobre las 21 horas del lunes llegó a la policlínica de Capitán Tula un hombre de 32 años con disparos en el pecho, abdomen y ambas piernas. Por su estado de gravedad fue trasladado de urgencia al Hospital Pasteur, donde una hora después falleció.

La investigación del crimen pasó a la órbita del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, que estableció que el hombre llegó primero a la policlínica trasladado por un vecino desde la intersección de Humberto Pittamiglio y Pasaje B, una zona de pasajes lindera al museo de la Quinta de Batlle.

El vecino que lo trasladó y un familiar les dijeron a los investigadores que escucharon una cantidad de disparos y encontraron al hombre ya herido.

atacaron a tiros a un hombre de 32 anos mientras atendia un puesto de verduras y esta grave
Seguí leyendo

Atacaron a tiros a un hombre de 32 años mientras atendía un puesto de verduras y está grave

Además del Departamento de Homicidios, trabajó en la escena Policía Científica, que relevó manchas de sangre y otros rastros biológicos como evidencia para la investigación. En el lugar no quedaron casquillos de bala.

El hombre asesinado de 32 años tenía tres antecedentes penales; uno por receptación, otro por atentado y el último del año 2019 por una tentativa de rapiña.

Los investigadores trabajan ahora en el relevamiento de cámaras de videovigilancia que esclarezcan cómo ocurrieron los hechos junto a la Fiscalía de Homicidios de 4to Turno que dispuso realizar autopsia al cuerpo en busca de posibles proyectiles, entre otras diligencias para dar con los responsables del asesinato.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario