Mataron de varios disparos en el pecho, el abdomen y las piernas a un hombre de 32 años. Foto: archivo.

Sobre las 21 horas del lunes llegó a la policlínica de Capitán Tula un hombre de 32 años con disparos en el pecho, abdomen y ambas piernas. Por su estado de gravedad fue trasladado de urgencia al Hospital Pasteur, donde una hora después falleció.

La investigación del crimen pasó a la órbita del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, que estableció que el hombre llegó primero a la policlínica trasladado por un vecino desde la intersección de Humberto Pittamiglio y Pasaje B, una zona de pasajes lindera al museo de la Quinta de Batlle.

El vecino que lo trasladó y un familiar les dijeron a los investigadores que escucharon una cantidad de disparos y encontraron al hombre ya herido.

Además del Departamento de Homicidios, trabajó en la escena Policía Científica, que relevó manchas de sangre y otros rastros biológicos como evidencia para la investigación. En el lugar no quedaron casquillos de bala.

El hombre asesinado de 32 años tenía tres antecedentes penales; uno por receptación, otro por atentado y el último del año 2019 por una tentativa de rapiña.

Los investigadores trabajan ahora en el relevamiento de cámaras de videovigilancia que esclarezcan cómo ocurrieron los hechos junto a la Fiscalía de Homicidios de 4to Turno que dispuso realizar autopsia al cuerpo en busca de posibles proyectiles, entre otras diligencias para dar con los responsables del asesinato.