Advertencia amarilla del Inumet por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó este martes, poco antes de la hora 8, una advertencia amarilla por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
Se indica que “una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes”.
“Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”, agrega Meteorología.
“Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, finaliza el informe oficial.
