INFORME DE METEOROLOGÍA

Advertencia amarilla del Inumet por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

La advertencia amarilla del Inumet rige para una zona del centro sur y sureste, hasta media mañana. Mirá los detalles y el pronóstico de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

lluvia-paysandu-24-mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó este martes, poco antes de la hora 8, una advertencia amarilla por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

Se indica que “una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes”.

“Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”, agrega Meteorología.

Advertencia amarilla. Foto: archivo FocoUy
Gran parte del país bajo advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

“Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, finaliza el informe oficial.

