Encontraron desvanecidas a dos menores en una plaza de Salto; médicos confirmaron intoxicación por estupefacientes

Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron encontradas desvanecidas en la plaza Artigas de la ciudad de Salto.

Las mismas fueron halladas por transeúntes que pidieron ayuda a una emergencia móvil. Personal médico asistió a las menores en el lugar y posterior valoración, confirmó que sufrieron un cuadro de intoxicación por estupefacientes.

Ambas presentaban pérdida de conocimiento y fueron derivadas al Hospital Regional de Salto donde permanecen internadas.

Las autoridades analizan la situación y la Fiscalía de Salto ordenó la intervención del INAU.

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