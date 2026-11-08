Multitud acompañó al papa León XIV en su histórica visita al Santuario Nuestra Señora de los 33, en Florida

León saludó y agradeció a quienes se acercaron, a los fieles y a los que llegaron por primera vez y los encomendó a la Virgen María.

"Vengo como peregrino para compartir la fe y el cariño que este pueblo ha mirado durante generaciones a la mano de Dios a quienes han venido desde distintos lugares, a quienes peregrinan hasta aquí desde hace años y a quienes hoy se acercan por primera vez. Los abrazo con afecto y los encomiendo a la protección de María", comenzó diciendo.

Así comenzaba la homilía del papa León XIV en Florida: saludó y agradeció a quienes se acercaron, a los fieles y a los que llegaron por primera vez y los encomendó a la Virgen María. https://t.co/5f9FIawzvS — Subrayado (@Subrayado) November 8, 2026

El sumo pontífice se refirió a la importancia de la Virgen de los 33, patrona del Uruguay:

"Esta pequeña imagen está vinculada a una hora decisiva de la historia de Uruguay. En 1825 quienes luchaban por la libertad de esta tierra acudieron también a María para poner aquel comienzo bajo su protección. Aquel gesto nos recuerda que tampoco la historia de los pueblos se comprende del todo cuando se prescinde de Dios. Así desde una de las horas fundacionales de la patria, Uruguay quedó íntimamente ligado a una madre. Desde entonces han pasado distintas generaciones. Han cambiado las circunstancias, incluso la relación de muchos uruguayos con la fe".

Y agregó: "Ella ha permanecido aquí, mientras María acompañaba la historia de este pueblo en tantos hogares fueron otras mujeres las que conservaron la fe y la entregaron a sus hijos. Pienso en las madres que pusieron en los labios de sus hijos las primeras palabras de oración, que los llevaron a bautizar, los prepararon para recibir los sacramentos y les enseñaron a vivir la caridad cristiana".

"En esta fiesta de la patrona del Uruguay, llevemos ante el Señor a todo este pueblo. Recemos por quienes tienen la responsabilidad de gobernarlo para que busquen con rectitud el bien de todos. Por las familias, por los jóvenes, por quienes sufren, por quienes se sienten lejos de Dios y por quienes necesitan volver a Él y cambiar de vida", dijo León XIV. — Subrayado (@Subrayado) November 8, 2026

Seguidamente, llamó a rezar por los gobernantes, por las familias, por los que sufren y por quienes se sienten lejos de Dios.

"En esta fiesta de la patrona del Uruguay, llevemos ante el Señor a todo este pueblo. Recemos por quienes tienen la responsabilidad de gobernarlo para que busquen con rectitud el bien de todos. Por las familias, por los jóvenes, por quienes sufren, por quienes se sienten lejos de Dios y por quienes necesitan volver a Él y cambiar de vida", dijo León XIV.

"Uruguay hay que ponerse en camino. Hay que entrar de nuevo en las casas. Hay que acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo. Cada uno sabe hacia quién debe dar ese paso. Quizá un amigo, un vecino, alguien que dejó de creer hace mucho tiempo o que nunca ha tenido cerca a una persona que le hablara de Dios", señaló. — Subrayado (@Subrayado) November 8, 2026

Antes de terminar la prédica, llamó a los uruguayos a ponerse en camino y a llevar a Cristo a los demás.

"Uruguay hay que ponerse en camino. Hay que entrar de nuevo en las casas. Hay que acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo. Cada uno sabe hacia quién debe dar ese paso. Quizá un amigo, un vecino, alguien que dejó de creer hace mucho tiempo o que nunca ha tenido cerca a una persona que le hablara de Dios", señaló.

Para finalizar, el papa encomendó a Uruguay a la Virgen de los 33.

"A María, capitana y guía de este pueblo, quiero consagrar de nuevo esta nación, confiar a su amparo esta tierra y a cuantos viven en ella y suplicar a Dios que por su poderosa intercesión quebrante las obras del demonio y preserve al amado Uruguay de cuanto quiera apartarlo de Cristo. Que esta rosa de oro ofrecida como signo de veneración y de amor filial recuerde también a sus hijos que están llamados a imitarla, a amar a Cristo como ella lo amó, a llevarlo a los demás como ella lo llevó. Así sea".