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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

El presidente Orsi despidió al papa León XIV que partió rumbo a Argentina: "Gracias, un regalo maravilloso"

El sumo pontífice partió del Aeropuerto Internacional de Carrasco sobre las 15.53 en un vuelo de Aerolíneas Argentina, rumbo a Buenos Aires.

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El presidente Yamandú Orsi despidió al papa León XIV que partió rumbo a Argentina. Al estrecharle la mano le dijo: "Gracias, salió todo muy bien, un regalo maravilloso".

Sobre las 15.53, el avión de Aerolíneas Argentinas levantó vuelo hacia el vecino país.

El el Aeropuerto Internacional de Carrasco lo despidieron el canciller Mario Lubetkin, el embajador ante la Santa Sede Juan Raúl Ferreira, el cardenal Daniel Sturla, el presidente de la Conferencia Episcopal Milton Tróccoli, entre otras autoridades.

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"Hay algunos temas que nos comprometimos a resolver", dijo Orsi sobre la reunión privada con el papa León XIV

La visita apostólica de León XIV en Argentina comienza este mismo domingo y se extiende hasta el miércoles 11. Será recibido por el presidente Javier Milei en Aeroparque.

La agenda oficial marca que visitará Buenos Aires, Córdoba, Palermo y Luján.

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