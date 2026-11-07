Noche histórica en el Centenario: el papa León XIV hizo una vigilia y pidió a los jóvenes que formen familia

El Estadio Centenario recibió este sábado al papa León XIV para la vigilia central de su visita a Uruguay, en un encuentro que reunió a miles de fieles dentro y fuera del estadio. La actividad comenzó a las 19:25 y terminó a las 20:40, con la salida del pontífice en medio de fuegos artificiales.
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El papa llegó al estadio y recorrió la parte baja de las tribunas en el papamóvil, en medio de ovaciones. Durante el encuentro, que duró una hora y veinte, llamó a los jóvenes a casarse y tener hijos. Fue la última actividad de este sábado en Montevideo.
El Centenario volvió a recibir a un papa después de casi 38 años. La última vez había sido el 7 de mayo de 1988, cuando Juan Pablo II celebró allí una misa durante su visita a Uruguay.
León XIV llegó a las 19:18 y recorrió la parte inferior de las tribunas a bordo del papamóvil, mientras saludaba a los presentes. Fue recibido con aplausos, ovaciones y cánticos, entre ellos: "Papa, León, te queremos un montón".
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La vigilia incluyó música en vivo, con la actuación de Lucas Sugo, y discursos antes del mensaje del pontífice. El cardenal Daniel Sturla destacó la importancia de la visita y expresó: "Tener al papa entre nosotros es un golazo".
Durante su intervención, León XIV agradeció a las familias por transmitir la fe a lo largo de los años. "Detrás de lo que puede verse en una visita breve, hay años enteros de fidelidad. Las familias han transmitido la fe. La Iglesia les está profundamente agradecida", afirmó.
Uno de los principales mensajes estuvo dirigido a los jóvenes, a quienes alentó a comprometerse y formar una familia. "Atrévanse a dar el paso casándose, formando una familia. No le teman al para siempre", expresó.
También se refirió a la maternidad y la paternidad: "Matrimonios, abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga".
"Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo", agregó.
Al finalizar la vigilia, el papa se retiró del Centenario entre fuegos artificiales. La actividad fue la última de su agenda de este sábado en Montevideo.
La agenda del domingo en Uruguay
Este domingo será el último día de León XIV en el país. A las 8:00 partirá en auto hacia Florida y está previsto que haga una parada en Juanicó para saludar a la comunidad católica y a los vecinos.
A las 10:30 celebrará una misa en la plaza frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida.
Luego regresará directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde a las 15:10 se realizará una ceremonia de despedida. A las 15:30 partirá hacia Buenos Aires para continuar su gira por Sudamérica.
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