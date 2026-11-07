El papa León XIV viaja este domingo a Florida en su último día en Uruguay: habrá cortes de tránsito en ruta 5

El papa León XIV tendrá este domingo su último día de actividades en Uruguay, con una visita a Juanicó y Florida antes de partir hacia Argentina.

La jornada comenzará a las 8:00, cuando salga en auto desde Montevideo rumbo a Florida. Según lo previsto, durante el trayecto hará una parada en Juanicó, Canelones, donde saludará a la comunidad católica y a los vecinos de la localidad.

Luego continuará hacia Florida, donde a las 10:30 celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

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Al finalizar las actividades, León XIV regresará directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Allí, a las 15:10, se realizará una ceremonia de despedida, antes de que el avión parta a las 15:30 hacia Buenos Aires.

Tras su paso por Argentina, el papa continuará su gira por Sudamérica en Perú.

Cortes de tránsito por la visita del papa

Policía Caminera informó que habrá cortes momentáneos por el pasaje de la comitiva oficial en intersecciones y cruces semaforizados a lo largo de todo el trayecto de ruta 5 entre Montevideo y Florida.

Por la visita a Juanicó, durante la mañana habrá cortes parciales en ruta 5, entre los kilómetros 37,500 y 38,500. En ese tramo, la senda hacia el norte quedará reservada exclusivamente para la comitiva oficial, mientras que los vehículos particulares deberán compartir circulación con los que transiten hacia el sur. Para eso, se habilitará momentáneamente el doble sentido de circulación.

Por la tarde, los cortes momentáneos abarcarán ruta 5 hacia el sur, el anillo perimetral y ruta 102, en dirección al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Este sábado, el pontífice viajó temprano a Paysandú, donde celebró su primera misa en Sudamérica. Luego regresó a Montevideo, visitó el barrio Casavalle y se reunió con representantes del mundo de la educación católica en la Universidad Católica.

La jornada culminará con la vigilia central en el Estadio Centenario, adonde llegó pasadas las 19:00 ante miles de fieles.