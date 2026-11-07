León XIV visitó Casavalle, habló de la violencia en los barrios y dijo que se sentía "como en casa"

El papa León XIV visitó este sábado el barrio Casavalle, en Montevideo, donde mantuvo un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y pronunció un discurso con foco en los problemas sociales. Miles de fieles se congregaron en el lugar para recibirlo.

El pontífice llegó a las 16:58, acompañado por el cardenal Daniel Sturla. Dos minutos después, saludó a algunos vecinos y tuvo un diálogo cara a cara con personas del barrio, en uno de los contactos más cercanos de su recorrida por Uruguay.

A las 17:12 subió al escenario y saludó a los miles de fieles que aguardaban su llegada. "Es una gran alegría para mí visitarlos. Me siento como en casa. Gracias por haber preparado este encuentro con tanto entusiasmo", expresó en sus primeras palabras. Llamó a construir una "patria de hermanos".

“Que el Señor esté con ustedes”, dice el papa León XIV en Casavalle, antes del grito de arenga de los fieles: “¡Viva el papa!”. El pontífice tuvo un diálogo cara a cara con algunos vecinos, en medio de uno de los contactos más cercanos en su recorrida por Uruguay.… pic.twitter.com/Xps7q5IqyM

Seguí leyendo Miles de fieles recibieron al papa León XIV en el Estadio Centenario para una vigilia histórica

#AHORA | “Es una gran alegría para mí visitarlos. Me siento como en casa. Gracias por haber preparado este encuentro con tanto entusiasmo”, dice el papa León XIV en Casavalle en sus primeras palabras en el barrio. https://t.co/S0obbfDvok pic.twitter.com/vyqh4cyD4x — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

Durante su discurso, León XIV se refirió a la inseguridad y la violencia que afectan a los barrios. "La inseguridad y la violencia, lamentablemente, amenazan la paz de nuestros barrios e incluso la vida de nuestros seres queridos. Tantas veces la sociedad responde con indiferencia", señaló.

Mirá el discurso completo que dio el papa León XIV en Casavalle, con foco en aspectos sociales.



"Me siento como en casa", afirmó el pontífice.https://t.co/S0obbfDvok pic.twitter.com/Yg2tQufI4B — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

El encuentro estuvo acompañado por muestras de afecto de los presentes, que lo recibieron con gritos de "¡Viva el papa!" y "¡León, amigo, el pueblo está contigo!". Antes del rezo, el pontífice también saludó a los fieles.

"¡León, amigo, el pueblo está contigo!", arengan los fieles en Casavalle, previo al rezo que realizó el pontífice. https://t.co/S0obbfDvok pic.twitter.com/PO2iFsQDjL — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

León XIV había llegado a Montevideo a las 13:31, luego de visitar Paysandú, donde celebró su primera misa en Sudamérica. Desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco se trasladó a descansar a la Nunciatura, en bulevar Artigas, y a las 16:26 partió hacia Casavalle.

Tras finalizar la actividad en el barrio, a las 18:12, el papa continuó con su agenda en Montevideo. Este sábado también tenía previsto reunirse con representantes del mundo de la educación católica en la Universidad Católica y encabezar la vigilia central de su visita en el estadio Centenario, ante miles de personas.