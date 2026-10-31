Un inspector de tránsito de la Intendencia de Salto fue embestido por un hombre que circulaba en moto y no se detuvo en un control policial que se realizaba en la Costanera Norte de la ciudad.
Inspector de tránsito en Salto fue embestido por un hombre en moto que no se detuvo en un control policial
El inspector embestido por el hombre en moto cayó al suelo y debió ser atendido por médicos en el lugar. La Policía busca ahora al agresor.
El inspector recibió un fuerte golpe, cayó al suelo y debió ser asistido en el lugar por médicos de una emergencia móvil.
Finalmente fue dado de alta en el lugar pero trasladado a su domicilio para que se recupere.
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La Policía busca al hombre que no respetó la orden de detenerse en el control y que con su moto golpeó al inspector.
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