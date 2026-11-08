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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

Orsi despidió al papa León XIV: "Gracias, salió todo muy bien, un regalo maravilloso. Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy".

El papa León XIV partió el domingo de tarde del aeropuerto de Carrasco rumbo a Buenos Aires. Al pie del avión lo despidió el presidente Orsi con un último mensaje.

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El presidente Yamandú Orsi despidió al papa León XIV que partió rumbo a Argentina. Al estrecharle la mano le dijo: "Gracias, salió todo muy bien, un regalo maravilloso. Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy".

Sobre las 15.53, el avión de Aerolíneas Argentinas levantó vuelo hacia el vecino país.

El el Aeropuerto Internacional de Carrasco lo despidieron el canciller Mario Lubetkin, el embajador ante la Santa Sede Juan Raúl Ferreira, el cardenal Daniel Sturla, el presidente de la Conferencia Episcopal Milton Tróccoli, entre otras autoridades.

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La visita apostólica de León XIV en Argentina comienza este mismo domingo y se extiende hasta el miércoles 11. Será recibido por el presidente Javier Milei en Aeroparque.

La agenda oficial marca que visitará Buenos Aires, Córdoba, Palermo y Luján.

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