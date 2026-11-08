Orsi despidió al papa León XIV: "Gracias, salió todo muy bien, un regalo maravilloso. Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy".

El presidente Yamandú Orsi despidió al papa León XIV que partió rumbo a Argentina. Al estrecharle la mano le dijo: "Gracias, salió todo muy bien, un regalo maravilloso. Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy".

Sobre las 15.53, el avión de Aerolíneas Argentinas levantó vuelo hacia el vecino país.

El el Aeropuerto Internacional de Carrasco lo despidieron el canciller Mario Lubetkin, el embajador ante la Santa Sede Juan Raúl Ferreira, el cardenal Daniel Sturla, el presidente de la Conferencia Episcopal Milton Tróccoli, entre otras autoridades.

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La visita apostólica de León XIV en Argentina comienza este mismo domingo y se extiende hasta el miércoles 11. Será recibido por el presidente Javier Milei en Aeroparque.

La agenda oficial marca que visitará Buenos Aires, Córdoba, Palermo y Luján.