A pocas horas de finalizada la visita apostólica del papa León XIV a Uruguay, el presidente Yamandú Orsi expresó en su cuenta de X que se trató de una fiesta para todos y agradeció a quienes trabajaron en la organización.
Orsi en X agradeció al papa León XIV por elegir a Uruguay como "puerta de entrada a Sudamérica"
El presidente Yamandú Orsi agradeció también a quienes trabajaron "para que todo transcurriera fluidamente y en armonía, también muchas gracias. Somos un gran país".
"La visita de León XIV se transformó en una gran fiesta para los uruguayos, en particular para la comunidad católica. Gracias por regalarnos esta distinción de ser la puerta de entrada de la visita del Papa a Sudamérica. A quienes trabajaron para que todo transcurriera fluidamente y en armonía, también muchas gracias. Somos un gran país".
El presidente despidió al sumo pontífice en el Aeropuerto Internacional de Carrasco sobre las 15.30. El papa partió hacia Buenos Aires donde ya se encuentra participando de actividades con autoridades y con el pueblo argentino.
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