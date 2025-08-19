En vivo: Interpelación a Ortuño cuestiona cancelación de Arazatí y el proyecto de la represa en Casupá

Este martes se realiza la interpelación al ministro de Ambiente Edgardo Ortuño por la decisión que tomó el gobierno de Yamandú Orsi de cancelar el proyecto Arazatí firmado por la administración de Lacalle Pou a comienzos de este año, y su sustitución por una nueva planta potabilizadora de agua sobre el río Santa Lucía, así como una nueva represa en la zona de Casupá, en Florida.

El interpelante es el diputado del Partido Colorado Walter Cervini, que defendió el proyecto Arazatí porque implicaba tener una fuente de agua alternativa para no seguir dependiendo únicamente de la cuenca del río Santa Lucía, donde está la toma de agua que asiste a Montevideo y el área metropolitana.

En este sentido dijo que la nueva planta proyectada por el gobierno sigue tomando agua del río Santa Lucía, lo que deja a más de 1,5 millones de personas dependiendo de una sola fuente de agua.

Además, Cervini cuestionó la construcción de una nueva represa (reservorio de agua dulce) en Casupá, lo que supone la expropiación de más de 3.000 hectáreas, así como la tala de 400 hectáreas de monte nativo.

Al finalizar la primera intervención, Cervini leyó 47 preguntas sobre el tema que entregó al ministro Ortuño para que responda una a una.