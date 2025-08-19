RECIBÍ EL NEWSLETTER
COLORADO HIZO 47 PREGUNTAS

En vivo: Interpelación a Ortuño cuestiona cancelación de Arazatí y el proyecto de la represa en Casupá

El diputado colorado Walter Cervini interpela al ministro de Ambiente Ortuño por la cancelación del proyecto Arazatí y el planteo de la nueva represa en Casupá.

Diputado Cervini en la interpelación al ministro Ortuño. Foto: FocoUy

Diputado Cervini en la interpelación al ministro Ortuño. Foto: FocoUy

Interpelación al ministro Ortuño. Foto: FocoUy

Interpelación al ministro Ortuño. Foto: FocoUy

Este martes se realiza la interpelación al ministro de Ambiente Edgardo Ortuño por la decisión que tomó el gobierno de Yamandú Orsi de cancelar el proyecto Arazatí firmado por la administración de Lacalle Pou a comienzos de este año, y su sustitución por una nueva planta potabilizadora de agua sobre el río Santa Lucía, así como una nueva represa en la zona de Casupá, en Florida.

Siga aquí el debate en vivo:

Embed

El interpelante es el diputado del Partido Colorado Walter Cervini, que defendió el proyecto Arazatí porque implicaba tener una fuente de agua alternativa para no seguir dependiendo únicamente de la cuenca del río Santa Lucía, donde está la toma de agua que asiste a Montevideo y el área metropolitana.

fratti expreso tristeza enorme por final de la interpelacion y considero falta de decoro total como termino la sesion
Seguí leyendo

Fratti expresó "tristeza enorme" por final de la interpelación y consideró "falta de decoro total cómo terminó la sesión"

En este sentido dijo que la nueva planta proyectada por el gobierno sigue tomando agua del río Santa Lucía, lo que deja a más de 1,5 millones de personas dependiendo de una sola fuente de agua.

Además, Cervini cuestionó la construcción de una nueva represa (reservorio de agua dulce) en Casupá, lo que supone la expropiación de más de 3.000 hectáreas, así como la tala de 400 hectáreas de monte nativo.

Al finalizar la primera intervención, Cervini leyó 47 preguntas sobre el tema que entregó al ministro Ortuño para que responda una a una.

PREGUNTAS CERVINI INTERPELACIÓN ORTUÑO

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LÍMITE ENTRE SAN JOSÉ Y CANELONES

Un hombre mató a otro y lo arrastraba cuando un testigo lo vio y llamó a la policía; fue detenido
LEZICA

Una mujer de 82 años fue atropellada por un ómnibus; tiene diagnóstico de posible amputación de ambas piernas
en ciudad vieja

Le rapiñó el auto a su madre, lo persiguió la Policía, chocó de frente con un taxi y fue detenido
NUBEL CISNEROS

"Martes y miércoles, dos días bastante complicados": ciclón extratropical, tormentas, lluvias y vientos muy fuertes
redes sociales

Duro mensaje de Aerolíneas Argentinas al plantel de Peñarol: "Lamentamos este tipo de actitudes"

Te puede interesar

Un hombre mató a su hija de 12 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
POLICIALES

Un hombre mató a su hija de 12 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
Murió la mujer de 82 años que fue atropellada el lunes por un ómnibus de la línea 409
EL SINIESTRO OCURRIÓ EN LEZICA

Murió la mujer de 82 años que fue atropellada el lunes por un ómnibus de la línea 409
Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en auto en ruta 5
SINIESTRO FATAL

Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en auto en ruta 5

Dejá tu comentario