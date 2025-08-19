Murió la mujer de 82 años que fue atropellada el lunes por un ómnibus de la línea 409

Murió la mujer de 82 años que fue atropellada por un ómnibus de la línea 409 con destino a Plaza España.

El siniestro de tránsito grave ocurrió este lunes minutos antes de las 14 horas en una parada de ómnibus, ubicada en Pinta y Lister, en la zona de Lezica.

La víctima narró que al descender ómnibus, el vehículo retomó la marcha antes de que ella pudiera bajar correctamente, cayó al suelo y la unidad de transporte le pasó por encima de las piernas, causándoles lesiones en ambos miembros inferiores.

El chofer no se percató del siniestro y continuó su marcha.

Un funcionario policial asistió a la mujer lesionada en la calle y llamó al Servicio de Emergencia 911. La víctima fue trasladada de urgencia en ambulancia a una mutualista privada, donde el médico de emergencia le diagnosticó "posible amputación de ambas piernas". Este martes, falleció.