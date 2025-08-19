Declaró como indagado en Fiscalía el policía que mató a dos hinchas de Nacional en Toledo

El policía de 24 años que el pasado 9 de agosto mató a dos hinchas de Nacional en Toledo –Canelones– declaró ante el fiscal Luis Álvez en la tarde de este martes. Lo hizo desde la hora 13:00 y por 40 minutos en el edificio del Ministerio Público en esa localidad, junto a su abogado, Rodrigo Rey.

"La hipótesis defensiva ya era clara y hoy se ratificó", señaló el abogado. "Realizó una conducta defensiva ante el desembarco de seis personas que estaban encapuchadas, con el rostro cubierto y portando armas de fuego", agregó.

Álvez también les tomó declaración a testigos del doble homicidio que tuvo como víctimas a dos hinchas de Nacional. En videos que son parte de la investigación se observa que ellos junto a otros cuatro hombres llegan al frente de la vivienda donde estaba el policía. Al menos uno de ellos, armado.

Al ver la situación, el funcionario policial –que festejaba la victoria de Peñarol ante Nacional ese día– ingresó a la casa, tomó su arma de reglamento y disparó varias veces. Según se escucha en cámaras de videovigilancia, fueron una quincena de disparos.

Dos de los hinchas de Nacional fueron alcanzados por los proyectiles y perdieron la vida en el lugar. Su objetivo era robar una bandera de Peñarol que estaba en el frente de la casa donde estaba el policía, con la leyenda "Toledo es todo manya".

Por el caso fueron condenados tres jóvenes de 21, 25 y 28 años, y un adolescente de 17.

En tanto, el policía, había quedado emplazado: en libertad pero a disposición de la Justicia. Álvez se tomó este tiempo a la espera del resultado de las pericias y ahora avanza en la investigación. Al momento no hay prevista una audiencia judicial y la investigación sigue.