Duro mensaje de Aerolíneas Argentinas al plantel de Peñarol: "Lamentamos este tipo de actitudes"

La empresa Aerolíneas Argentinas le llamó la atención en redes sociales a Peñarol, por un video que subió el propio club del traslado del plantel desde Montevideo a Buenos Aires. Las imágenes muestran a los jugadores cantando una canción de su hinchada.

Incluso se lo ve al capitán Maximiliano Olivera parado en medio de dos asientos, y luego pegándole al respaldo de uno. En un momento una azafata pasa por el lugar y le llama la atención.

"La Copa Libertadores es mi obsesión", cantaba el plantel aurinegro durante el video.

Este martes Aerolíneas Argentinas subió el video a X (antes Twitter) y escribió: "Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte".

