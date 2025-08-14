Fratti expresó "tristeza enorme" por final de la interpelación y consideró "falta de decoro total cómo terminó la sesión"

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti , reflexionó esta mañana sobre la interpelación en el Parlamento que terminó de forma abrupta en la madrugada tras un duro cruce entre los senadores del Frente Amplio, Nicolás Viera , y del Partido Nacional, Sebastián Da Silva .

Fratti cuestionó el desarrollo de la sesión parlamentaria. Expresó "una tristeza enorme" y afirmó: "me parece que no estuvimos a la altura, una falta de decoro total cómo terminó la sesión".

Para el ministro, "se le hace un daño horrible al sistema político, a la democracia. En algún momento, había niños de escuela que estaban mirando. Se dijeron palabras que son irrepetibles, por lo menos en la televisión; capaz que son más de un partido de fútbol".

"Levantar la sesión por una posibilidad de agresión física, la verdad... Yo pensé que cuando terminamos con la ley de duelo eso había quedado en el pasado, pero aparentemente habría que implantarla de vuelta", afirmó.

Fratti consideró que "hubo una cantidad de agresiones que no valía la pena responder" y que sus esfuerzos por evitarlo fueron en vano. "Yo no hablé ni hice ningún gesto y miré a la presidencia todo el tiempo que tuve que escuchar al miembro interpelante. No pasó lo mismo cuando hablé yo y cuando hablaron mis compañeros, tampoco".

Al ser consultado sobre la investigación que hizo Da Silva de la estancia María Dolores comprada por el Instituto de Colonización, Fratti manifestó que no recorrió el campo, "porque me parece que zapatero a sus zapatos. Es lo mismo que yo mañana me ponga a investigar si la línea que va a hacer UTE de aquí a Fraile Muerto, los cables están bien, si son tres, si llevan diez columnas. Cada organismo tiene especificación. Si él lo quiso hacer como legislador está en su derecho, pero nunca había pasado eso", indicó.

Fratti agregó sobre el asunto que "no es la responsabilidad del ministro, el ministro tiene que dar las líneas de acción (...) no puedo ir a cada uno de los lugares donde se toman acciones".