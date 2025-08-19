RECIBÍ EL NEWSLETTER
Un hombre mató a su hija de 12 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado

El hecho ocurrió en un centro interdisciplinario de la capital departamental a donde la víctima había acudido a una consulta fonoaudiológica. El padre está en estado crítico tras dispararse en la cabeza.

policias-patrullero-maldonado-policia.jpg

Un hombre mató a su hija de 12 años tras efectuarle varios disparos de arma de fuego y luego intentó quitarse la vida. El hecho ocurrió en un centro interdisciplinario en el centro de la ciudad de Maldonado, según información a la que accedió el corresponsal de Subrayado, Martín Corujo.

De acuerdo a los primeros datos, el hombre ingresó al centro, donde su hija había asistido a la fonoaudióloga y le efectuó varios disparos de arma de fuego a la niña. Luego, intentó autoeliminarse de un disparo en la cabeza. La niña falleció producto de la herida recibida, mientras que el hombre fue derivado a un centro de salud en estado crítico.

La niña se encontraba en proceso de vinculación con un hogar del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La menor estaba a cargo de la expareja del hombre por disposición de la Justicia. El padre de la niña, un militar uruguayo, la había traído desde Uganda y se cree que la madre biológica de la menor se quedó en ese país.

La menor había acudido al centro a una consulta fonoaudiológica, cuando en determinado momento se presentó el hombre y al intentar retirar a la menor, esta le habría expresado que no quería ir con él y pedía para ir con la expareja de su padre, según se indicó.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.

Noticia en desarrollo

