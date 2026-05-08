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ZONA OPERACIONAL 4

En operativo con policías encubiertos atraparon a delincuente que cometió 12 rapiñas a cara descubierta y con cuchillo

Desde julio de 2025 se registraron al menos 12 rapiñas cometidas por el delincuente en la zona de La Teja y Paso Molino. En un mismo día, llegó a cometer dos robos.

Delincuente que robaba farmacias fue atrapado por la Policía de Zona Operacional IV.&nbsp;

Delincuente que robaba farmacias fue atrapado por la Policía de Zona Operacional IV. 

Los investigadores estaban tras sus pasos, hicieron allanamientos en su búsqueda y no lo encontraban, pernoctaba en lugares diferentes para escapar de la Policía, hasta que comenzaron a cercarlo y en la mañana de este viernes fue detenido cuando caminaba por la vía pública, con el trabajo de efectivos encubiertos.

Entre el mes de julio de 2025 y este miércoles 6 de mayo, cometió al menos 12 rapiñas en La Teja y Paso Molino. En un día de diciembre, perpetuó dos el mismo día, el 17, según información a la que accedió Subrayado.

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Tiene cuatro antecedentes, el último de 2024, por rapiña.

El hombre actuaba solo, se acercaba a la caja y amenazaba con el arma blanca para que le entreguen el dinero. Se llevaba toda la recaudación y se iba caminando.

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