La Policía busca a delincuente que comete rapiñas a cara descubierta y con un cuchillo, roba el dinero y se va caminando

La Policía busca a un delincuente que viene cometiendo varias rapiñas a cara descubierta y con un cuchillo.

Información a la que accedió Subrayado indica que el individuo actúa solo, se acerca a la caja y amenaza con el arma blanca para que le entreguen el dinero. Se lleva toda la recaudación y se va caminando.

La última rapiña cometida fue en Julián Álvarez y Agraciada, en la zona de Paso Molino.

La Policía analiza las cámaras de videovigilancia de la zona para dar con su paradero.

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