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ACTÚA SOLO

La Policía busca a delincuente que comete rapiñas a cara descubierta y con un cuchillo, roba el dinero y se va caminando

El individuo actúa solo, se acerca a la caja, amenaza con el arma blanca y luego de hacerse del dinero deja el lugar. La última rapiña ocurrió este lunes en un comercio de la zona de Paso Molino.

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Información a la que accedió Subrayado indica que el individuo actúa solo, se acerca a la caja y amenaza con el arma blanca para que le entreguen el dinero. Se lleva toda la recaudación y se va caminando.

La última rapiña cometida fue en Julián Álvarez y Agraciada, en la zona de Paso Molino.

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