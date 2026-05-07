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Av. italia y santana

Delincuente con una réplica de pistola asaltó local de ropa de avenida Italia y fue detenido en Malvín Norte

El agresor amenazó a trabajadores y clientes, robó prendas y celulares, y escapó hacia Malvín Norte. Tiene 34 años, seis antecedentes y estaba requerido por autoevasión.

Asalto en local de ropa sobre avenida Italia en Malvín Norte.

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Un delincuente irrumpió en un local de ropa ubicado en avenida Italia y Santana, donde amenazó a trabajadores y clientes con una réplica de pistola y robó mercadería y celulares.

De acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado, el hombre le robó el celular a un cliente y a un funcionario del comercio. Además, se llevó botas, championes, una mochila y camperas.

Amenazó a un cliente que tenía su vehículo en el estacionamiento para que lo llevara, pero la víctima se negó.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Punta de Rieles.
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Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Punta de Rieles

Tras el robo, el delincuente escapó hacia la zona de Euskal Erría, en Malvín Norte, donde fue encontrado y detenido por la Policía.

Cuando los efectivos lo arrestaron, llevaba puestas unas botas que había robado minutos antes en el comercio.

El detenido tiene 34 años y seis antecedentes penales, dijeron fuentes del caso a Subrayado. Además, figura requerido por autoevasión. A primera hora de la tarde de este jueves, policías investigaban si fugó de una cárcel.

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