Delincuente con una réplica de pistola asaltó local de ropa de avenida Italia y fue detenido en Malvín Norte

Asalto en local de ropa sobre avenida Italia en Malvín Norte.

Un delincuente irrumpió en un local de ropa ubicado en avenida Italia y Santana, donde amenazó a trabajadores y clientes con una réplica de pistola y robó mercadería y celulares.

De acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado, el hombre le robó el celular a un cliente y a un funcionario del comercio. Además, se llevó botas, championes, una mochila y camperas.

Amenazó a un cliente que tenía su vehículo en el estacionamiento para que lo llevara, pero la víctima se negó.

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Tras el robo, el delincuente escapó hacia la zona de Euskal Erría, en Malvín Norte, donde fue encontrado y detenido por la Policía.

Cuando los efectivos lo arrestaron, llevaba puestas unas botas que había robado minutos antes en el comercio.

El detenido tiene 34 años y seis antecedentes penales, dijeron fuentes del caso a Subrayado. Además, figura requerido por autoevasión. A primera hora de la tarde de este jueves, policías investigaban si fugó de una cárcel.