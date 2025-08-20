En busca de evidencias para esclarecer homicidios la Policía hizo 7 allanamientos en La Cruz de Carrasco

El Departamento de Homicidios de la Policía encabezó este miércoles en la mañana siete allanamientos en el barrio La Cruz de Carrasco, Montevideo. El objetivo es conseguir evidencia que permita esclarecer varios casos.
Los investigadores buscan avanzar en casos de homicidio como el del exjuez Luis Delfino, el del policía Joel Rodríguez y otro crimen ocurrido en junio en La Cruz de Carrasco.
Entre ellos, el asesinato del exjuez penal Luis Delfino, el del policía de la Guardia Republicana Joel Rodríguez y el de un hombre de 28 años que vivía en la calle, era consumidor de drogas y fue atacado a tiros el 9 de junio pasado en Carlos César Lenzi esquina Camino Oncativo.
Los allanamientos fueron en viviendas entre pasillos de La Cruz de Carrasco, en inmediaciones de Antonio Pereira y Oncativo. Los policías incautaron una pistola y municiones y hay un detenido por tenencia de esa arma.
La Policía Científica hizo relevamiento en las viviendas, en busca de huellas dactilares que permitan sumar evidencia.
