RECIBÍ EL NEWSLETTER
allanamientos

En busca de evidencias para esclarecer homicidios la Policía hizo 7 allanamientos en La Cruz de Carrasco

Los investigadores buscan avanzar en casos de homicidio como el del exjuez Luis Delfino, el del policía Joel Rodríguez y otro crimen ocurrido en junio en La Cruz de Carrasco.

Allanamientos este miércoles en La Cruz de Carrasco.

Foto: Subrayado. Allanamientos este miércoles en La Cruz de Carrasco.

Foto: Subrayado. Allanamientos este miércoles en La Cruz de Carrasco.

El Departamento de Homicidios de la Policía encabezó este miércoles en la mañana siete allanamientos en el barrio La Cruz de Carrasco, Montevideo. El objetivo es conseguir evidencia que permita esclarecer varios casos.

Los allanamientos fueron en viviendas entre pasillos de La Cruz de Carrasco, en inmediaciones de Antonio Pereira y Oncativo. Los policías incautaron una pistola y municiones y hay un detenido por tenencia de esa arma.

Foto: Subrayado, archivo.
Seguí leyendo

Fiscal ordenó dejar libre al delincuente que fue retenido por chofer y pasajeros en un ómnibus

La Policía Científica hizo relevamiento en las viviendas, en busca de huellas dactilares que permitan sumar evidencia.

Temas de la nota

Lo más visto

video
FILICIDIO Y SUICIDIO

Murió el militar retirado que se disparó en la cabeza tras asesinar a tiros a su hija de 13 años en Maldonado
POLICIALES

Un hombre mató a su hija de 13 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
tragedia en maldonado

Adolescente traída desde Uganda por su padre estaba en proceso de vinculación con INAU: él la mató en una clínica de Maldonado
SINIESTRO FATAL

Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en ruta 5
redes sociales

Duro mensaje de Aerolíneas Argentinas al plantel de Peñarol: "Lamentamos este tipo de actitudes"

Te puede interesar

Adolescente asesinada por su padre lo había denunciado ante el INAU y el hombre cumplió medidas cautelares hasta mayo video
MALDONADO

Adolescente asesinada por su padre lo había denunciado ante el INAU y el hombre cumplió medidas cautelares hasta mayo
MSP en vigilancia para evitar reingreso de sarampión y en alerta por viajes al exterior ante incremento en la región video
SALUD PÚBLICA

MSP en vigilancia para evitar reingreso de sarampión y en alerta por viajes al exterior ante incremento en la región
Imagen cedida a Subrayado. video
allanamientos en el cerro

Tres detenidos luego de allanamientos por el robo al banco en Colón

Dejá tu comentario