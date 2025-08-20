En busca de evidencias para esclarecer homicidios la Policía hizo 7 allanamientos en La Cruz de Carrasco

Allanamientos este miércoles en La Cruz de Carrasco. Foto: Subrayado. Allanamientos este miércoles en La Cruz de Carrasco.

El Departamento de Homicidios de la Policía encabezó este miércoles en la mañana siete allanamientos en el barrio La Cruz de Carrasco, Montevideo. El objetivo es conseguir evidencia que permita esclarecer varios casos.

Los allanamientos fueron en viviendas entre pasillos de La Cruz de Carrasco, en inmediaciones de Antonio Pereira y Oncativo. Los policías incautaron una pistola y municiones y hay un detenido por tenencia de esa arma.

La Policía Científica hizo relevamiento en las viviendas, en busca de huellas dactilares que permitan sumar evidencia.

Temas de la nota La Cruz de Carrasco

allanamientos