Empiezan las vacaciones de primavera: escuelas, liceos y UTU con receso desde el 21 al 25 de setiembre

Este fin de semana comenzaron las vacaciones de primavera. A nivel público, Primaria, Secundaria y UTU no tiene clases entre el lunes 21 y el viernes 25 de setiembre.

Para este año, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) añadió dos días más a las vacaciones de setiembre, que hasta el año pasado eran de tres días, y la semana se completó.

Luego, los estudiantes vuelven a las aulas hasta el cierre del año, que está marcado para el viernes 18 de diciembre.

Durante esta semana, la alimentación de escolares, liceales y alumnos de UTU que normalmente hagan uso del comedor de su centro educativo se garantizará a través de los servicios del Instituto Nacional de Alimentación.

Temas de la nota vacaciones