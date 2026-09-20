Este fin de semana comenzaron las vacaciones de primavera. A nivel público, Primaria, Secundaria y UTU no tiene clases entre el lunes 21 y el viernes 25 de setiembre.
Empiezan las vacaciones de primavera: escuelas, liceos y UTU con receso desde el 21 al 25 de setiembre
Los estudiantes vuelven a las aulas el lunes 28 de setiembre, hasta el cierre del año, que está marcado para el viernes 18 de diciembre.
Para este año, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) añadió dos días más a las vacaciones de setiembre, que hasta el año pasado eran de tres días, y la semana se completó.
Luego, los estudiantes vuelven a las aulas hasta el cierre del año, que está marcado para el viernes 18 de diciembre.
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INDA trabaja con Primaria, Secundaria y UTU para garantizar alimentación de estudiantes en vacaciones de setiembre
Durante esta semana, la alimentación de escolares, liceales y alumnos de UTU que normalmente hagan uso del comedor de su centro educativo se garantizará a través de los servicios del Instituto Nacional de Alimentación.
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