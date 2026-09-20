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EDUCACIÓN PÚBLICA

Empiezan las vacaciones de primavera: escuelas, liceos y UTU con receso desde el 21 al 25 de setiembre

Los estudiantes vuelven a las aulas el lunes 28 de setiembre, hasta el cierre del año, que está marcado para el viernes 18 de diciembre.

niños-escolares

Este fin de semana comenzaron las vacaciones de primavera. A nivel público, Primaria, Secundaria y UTU no tiene clases entre el lunes 21 y el viernes 25 de setiembre.

Luego, los estudiantes vuelven a las aulas hasta el cierre del año, que está marcado para el viernes 18 de diciembre.

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INDA trabaja con Primaria, Secundaria y UTU para garantizar alimentación de estudiantes en vacaciones de setiembre
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