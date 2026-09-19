"¡Fuera, ministro!": manifestación frente al Ministerio del Interior pidió la renuncia de Carlos Negro

Una manifestación se realizó este sábado frente al Ministerio del Interior para pedir la renuncia del ministro Carlos Negro. La movilización fue pacífica y reunió a representantes de distintas organizaciones y sindicatos.

La marcha había sido convocada para las 14:00 mediante redes sociales, con apoyo de sindicatos y otras organizaciones. Durante la movilización, los participantes entonaron el Himno Nacional, leyeron discursos y cuestionaron la gestión del Ministerio del Interior.

Fabián Fernández, de la Asociación para la Defensa de los Derechos de Usuarios Legítimos de Armas de Fuego (Addulaf), sostuvo: “Uruguay necesita un cambio urgente en materia de seguridad”.

Seguí leyendo Ministerio del Interior abre un llamado a concurso para 57 vacantes de administrativo en Migración

Mónica Rodríguez, referente barrial de Canelones, afirmó: “Estamos viviendo momentos muy angustiantes”.

Carlos Piedra, presidente del sindicato de la Guardia Republicana, cuestionó el despliegue policial durante la manifestación. “Queremos agradecerle al ministro del Interior por ponernos a (cuerpo de) Tránsito, un grupo de choque atrás, el dron y dos policías de Inteligencia infiltrados acá adentro que tendrían que estar en las zonas calientes”, dijo.

Durante la movilización, algunos de los manifestantes respondieron con el grito: “¡Fuera, ministro!”.