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COLUMBIA Y UNIÓN

Un muerto y un herido por disparos en el barrio Manga el sábado: la policía encontró nueve vainas en el lugar

El lesionado es un hombre de 36 años y sin antecedentes penales, que no quiso realizar la denuncia. La víctima fatal aún no fue identificada.

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Un hombre murió y otro resultó herido tras recibir disparos cerca del mediodía del sábado, en el barrio Manga.

La comunicación que llegó a la Policía fue por un hombre lesionado en la vía pública, a las 12:59 horas. Fue ubicado por efectivos policiales, que lo trasladaron a un centro asistencial. En estado grave, falleció posteriormente en otro centro asistencial al que había sido derivado. No ha sido identificado.

El otro lesionado en este hecho, un hombre de 36 años sin antecedentes, concurrió a asistirse por sus propios medios, con uno de sus brazos fracturado por un disparo. No quiso radicar la denuncia.

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En la escena del hecho, en inmediaciones de Columbia y Unión, la Policía encontró nueve vainas 9mm. Trabajó allí Policía Científica.

Continúa la investigación.

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