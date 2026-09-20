Interbalnearia: conductora de un auto chocó a una moto y causó la muerte de una de sus ocupantes; tenía alcohol en sangre

Un siniestro fatal se registró cerca de las 5:00 de la mañana de este domingo en la ruta Interbalnearia y avenida Pérez Butler, en Canelones.

Un auto pretendía cruzar la ruta y chocó a una moto que circulaba por esta, de este a oeste.

En la moto circulaban una mujer de 23 años -que conducía- y un joven de 23 años. Ella falleció en el lugar y él resultó con heridas "de entidad", informó Policía Caminera.

El auto era conducido por una mujer de 27 años que resultó con 0,62 de alcohol en sangre. Iba como acompañante un hombre de 29 años. Ambos resultaron ilesos.

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