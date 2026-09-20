Un siniestro fatal se registró cerca de las 5:00 de la mañana de este domingo en la ruta Interbalnearia y avenida Pérez Butler, en Canelones.
Interbalnearia: conductora de un auto chocó a una moto y causó la muerte de una de sus ocupantes; tenía alcohol en sangre
El siniestro ocurrió cuando la conductora del auto pretendía cruzar avenida Pérez Butler y chocó a la motocicleta.
Un auto pretendía cruzar la ruta y chocó a una moto que circulaba por esta, de este a oeste.
En la moto circulaban una mujer de 23 años -que conducía- y un joven de 23 años. Ella falleció en el lugar y él resultó con heridas "de entidad", informó Policía Caminera.
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El auto era conducido por una mujer de 27 años que resultó con 0,62 de alcohol en sangre. Iba como acompañante un hombre de 29 años. Ambos resultaron ilesos.
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