RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Interbalnearia: conductora de un auto chocó a una moto y causó la muerte de una de sus ocupantes; tenía alcohol en sangre

El siniestro ocurrió cuando la conductora del auto pretendía cruzar avenida Pérez Butler y chocó a la motocicleta.

siniestro-interbalnearia-mujer-alcoholizada

Un siniestro fatal se registró cerca de las 5:00 de la mañana de este domingo en la ruta Interbalnearia y avenida Pérez Butler, en Canelones.

Un auto pretendía cruzar la ruta y chocó a una moto que circulaba por esta, de este a oeste.

En la moto circulaban una mujer de 23 años -que conducía- y un joven de 23 años. Ella falleció en el lugar y él resultó con heridas "de entidad", informó Policía Caminera.

un muerto y un herido por disparos en el barrio manga el sabado: la policia encontro nueve vainas en el lugar
Seguí leyendo

Un muerto y un herido por disparos en el barrio Manga el sábado: la policía encontró nueve vainas en el lugar

El auto era conducido por una mujer de 27 años que resultó con 0,62 de alcohol en sangre. Iba como acompañante un hombre de 29 años. Ambos resultaron ilesos.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto cedida a Subrayado. Dólares, pesos uruguayos y argentinos incautados.
Puente internacional

Incautaron USD 190.000, $43.000 y más de 2 millones de pesos argentinos a un conductor en el puente San Martín
manifestación pacífica

"¡Fuera, ministro!": manifestación frente al Ministerio del Interior pidió la renuncia de Carlos Negro
homicidio y dos heridos

Un retirado policial mató a tiros a un retirado militar tras una discusión en un bar de Bella Italia
MEDIDAS CAUTELARES

Encargado de un edificio de Punta del Este alquilaba apartamento sin consentimiento del dueño: fue imputado
IMPUTADO POR INTENTO DE FEMICIDIO

Joven que apuñaló a una compañera en la Facultad de Medicina dijo que lo había intentado dos veces antes

Te puede interesar

Interbalnearia: conductora de un auto chocó a una moto y causó la muerte de una de sus ocupantes; tenía alcohol en sangre
CANELONES

Interbalnearia: conductora de un auto chocó a una moto y causó la muerte de una de sus ocupantes; tenía alcohol en sangre
Un muerto y un herido por disparos en el barrio Manga el sábado: la policía encontró nueve vainas en el lugar
COLUMBIA Y UNIÓN

Un muerto y un herido por disparos en el barrio Manga el sábado: la policía encontró nueve vainas en el lugar
Gran Hermano Uruguay estrena este domingo, por Canal 10: los detalles de la primera edición
DESDE LAS 21:15

"Gran Hermano Uruguay" estrena este domingo, por Canal 10: los detalles de la primera edición

Dejá tu comentario