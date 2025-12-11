La ANEP aprobó el calendario de clases 2026 y confirmó dos días más de vacaciones en setiembre

Las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) definieron esta semana el calendario de clases 2026, y confirmaron dos días más de vacaciones en setiembre, con lo que en total habrá tres semanas de descanso en la enseñanza: turismo, invierno y primavera.

Las clases comienzan el lunes 2 de marzo en Inicial, Primaria y la mayoría de los liceos de Secundaria.

Luego están los primeros días de vacaciones en semana de Turismo, que en el 2026 será desde el lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril.

La siguiente semana de vacaciones será en invierno, del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio.

Y finalmente la semana de primavera, donde habitualmente son tres días libres, pero ahora se le agregan dos para completar la semana. Esto es: del lunes 21 al viernes 25 de setiembre.

El cierre de cursos será en general el viernes 18 de diciembre.

Esta semana en el programa Arriba Gente de Canal 10, el presidente de la Anep Pablo Caggiani había adelantado cuál era la idea de las autoridades para el año lectivo 2026.

“La propuesta que hay es que se empieza el 2 de marzo, está semana de Turismo, que se corta una semana, una semana en vacaciones de julio y una semana entera en setiembre, y ahí está los dos días que habría más receso. Hasta ahora eran tres días en setiembre, pero siempre acompañado, tanto setiembre como julio con período de evaluaciones en la educación media, y en la media básica esto ya no está teniendo mucho sentido. Entendemos que ahí hay que dar un descanso a todos los actores de las comunidades educativas. Permite además a la familia planificar la cuestión de los cuidados, porque estamos hablando de Inicial, Primaria y (Media) Básica”, explicó.