El Instituto Nacional de Alimentación (INDA) extenderá la cobertura a los estudiantes de Primaria, Secundaria y UTU durante las vacaciones de setiembre que comienzan la próxima semana.
INDA trabaja con Primaria, Secundaria y UTU para garantizar alimentación de estudiantes en vacaciones de setiembre
La alimentación para escolares, liceales y estudiantes de UTU que hacen uso de los comedores de esas instituciones, será garantizada por INDA desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de setiembre.
La directora del INDA, Micaela Melgar, aclaró que esta coordinación comenzó al principio de la gestión y que es para "asegurar la cobertura alimentaria de los chiquilines en todo el ciclo educativo, intentando ampliar esa prestación lo mayor posible y que cada uno desde su lugar pueda aportar a ese desafío".
En ese sentido, señaló que con Primaria, Secundaria y UTU se diagnosticó la situación de los estudiantes de todo el país que asisten a comedores de centros educativos, para "tomar esos datos para asegurar desde INDA que puedan ser recibidos" durante las vacaciones.
Empiezan las vacaciones de primavera: escuelas, liceos y UTU con receso desde el 21 al 25 de setiembre
Las vacaciones de primavera para Inicial, Primaria, Liceos y UTU son desde el lunes 21 al viernes 25 de setiembre.
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