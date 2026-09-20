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VACACIONES DE PRIMAVERA

INDA trabaja con Primaria, Secundaria y UTU para garantizar alimentación de estudiantes en vacaciones de setiembre

La alimentación para escolares, liceales y estudiantes de UTU que hacen uso de los comedores de esas instituciones, será garantizada por INDA desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de setiembre.

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El Instituto Nacional de Alimentación (INDA) extenderá la cobertura a los estudiantes de Primaria, Secundaria y UTU durante las vacaciones de setiembre que comienzan la próxima semana.

La directora del INDA, Micaela Melgar, aclaró que esta coordinación comenzó al principio de la gestión y que es para "asegurar la cobertura alimentaria de los chiquilines en todo el ciclo educativo, intentando ampliar esa prestación lo mayor posible y que cada uno desde su lugar pueda aportar a ese desafío".

En ese sentido, señaló que con Primaria, Secundaria y UTU se diagnosticó la situación de los estudiantes de todo el país que asisten a comedores de centros educativos, para "tomar esos datos para asegurar desde INDA que puedan ser recibidos" durante las vacaciones.

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Las vacaciones de primavera para Inicial, Primaria, Liceos y UTU son desde el lunes 21 al viernes 25 de setiembre.

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