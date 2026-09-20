"Gran Hermano Uruguay" estrena este domingo, por Canal 10: los detalles de la primera edición

"Gran Hermano Uruguay" estrena este domingo, a las 21:15. La casa abre sus puertas para recibir a los 21 participantes que llegan de todo el país.

La primera temporada de la edición uruguaya del reality más famoso del mundo es conducido por Eduardo “Colo” Gianarelli, que acompañará al público en cada gala.

El proceso de selección de los 21 participantes se realizó en reserva durante estos meses, que comenzó en febrero con una amplia convocatoria y que reunió a postulantes de distintas partes del país. Ese trabajo para definir a los uruguayos que entrarán a la casa de "Gran Hermano", en la primera edición hecha en la televisión nacional, se hizo con un exhaustivo proceso de evaluación, que incluyó pruebas médicas y psicológicas a cada uno de los preseleccionados. Hoy, el público conocerá a cada uno de ellos.

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Además de las galas que sucederán de domingos a jueves y que se transmitirán por Canal 10, el público podrá espiar la casa 24 horas al día por Antel TV y DGO.

Por Youtube, de domingo a jueves, se podrá ver la reacción a cada gala.

De lunes a viernes a las 17:30 horas y los sábados a las 22:30, se emitirá "Gran Hermano, espiando la casa" y los viernes, a las 21:15, es "El debate".

Formato con historia mundial

El acuerdo para "Gran Hermano Uruguay" fue negociado por Canal 10 con Banijay Rights, la división global de distribución del grupo de medios y entretenimiento Banijay Entertainment.

Al sumarse a una de las franquicias de reality televisivo más icónicas y exitosas del mundo, "Gran Hermano Uruguay" se convertirá en la 71.ª adaptación del formato.

"Gran Hermano" llegó por primera vez a las pantallas hace 27 años, inspirado en la novela 1984 de George Orwell, y continúa vigente a nivel internacional, con ediciones en Estados Unidos e Italia desde el año 2000, además de exitosas versiones en el prime time de Latinoamérica, Reino Unido, Australia y Alemania, y siete adaptaciones locales en distintos idiomas en India.

El formato crece año a año, y se renueva, adaptándose a los cambios de la sociedad, incorporando una gran interacción a través de las redes sociales y las distintas plataformas de comunicación.

Ahora, por primera vez, el fenómeno llega a Uruguay.