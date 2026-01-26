Embajador de China dice que Uruguay es caro y que el comercio electrónico, como Temu, "puede bajar el costo de vida"

El embajador de China Huang Yazhong fue consultado sobre el efecto en Uruguay de la plataforma de comercio electrónico Temu y la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de gravar con IVA las compras en esa aplicación.

El diplomático, que acompañará a Orsi y a la delegación del gobierno que esta semana viaja a China, dijo que el IVA a las compras en Temu “es un arreglo administrativo de Uruguay”. “Es un ajuste doméstico, administrativo de parte de Uruguay”, agregó.

“Nuestra experiencia en China es que el comercio electrónico facilita mucho, no solamente atrae nuevas oportunidades para el desarrollo económico, si no que facilita mucho la vida, beneficia mucho al pueblo. No solamente el costo es más bajo, si no también más eficiente”, dijo el embajador en el programa Arriba Gente de Canal 10, y apuntó: “Un nuevo fenómeno atrae enormes oportunidades de desarrollo y también hay desafíos, hay que administrarlos bien. Por eso nuestro gobierno en los últimos años presta mucha importancia y ha tomado también muchas medidas para regularizar y estimular el desarrollo del e-comercio”.

“Claro, yo he visto algunos comentarios, críticas por productos de Temu, yo creo que este comercio electrónico, aquí, todavía no está muy maduro”, agregó el diplomático, y aseguró: “cada país tiene su realidad y respetamos las decisiones de los gobiernos locales”.

“Creemos que el comercio electrónico es una tendencia histórica y por sus ventajas no puede ser detenido y pueden aprovecharlo bien. Solo los que pueden aprovecharlo mejor tienen más beneficios y evitar los problemas”, dijo Yazhong.

Y sobre el costo de vida en Uruguay, agregó: “Uruguay tiene mucho futuro (en esto). Acabamos de hablar del costo de vida, es más caro. Uruguay es un país muy lindo, para nuestro círculo diplomático (es) el mejor destino. La única desventaja aquí es el costo de vida, es relativamente caro, no solo (respecto) a América Latina, si no también en todo el mundo. Si puede ayudar a bajar un poco el costo de vida, entonces no solo mejora mucho la vida del pueblo, si no que eleva mucho la competitividad económica de Uruguay. El comercio electrónico justamente es una forma, introduce más competencias. Entonces puede bajar mucho (el costo de vida)”.

En este punto, el embajador profundizó: “Aquí es relativamente más caro. Cuando yo trabajaba en España, también es más caro que España. Pero creo que con esfuerzos mancomunados y la facilidad de la integración económica mundial, con el comercio electrónico puede ayudar a bajar mucho el costo (de vida)”.

Viaje de Orsi a China

El embajador de China en Uruguay aseguró que el viaje oficial del presidente Orsi esta semana servirá para “profundizar aún más nuestra asociación estratégica integral”.

El diplomático contó que viajará este martes para preparar el recibimiento de Orsi y su delegación, que la bienvenida será “con alfombra roja y guardia de honor”.

La reunión principal en Pekín será el 3 de febrero, “un día muy especial”, dijo el embajador, porque ese día se cumplen 38 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Sobre las posibilidades de ampliar el comercio entre Uruguay y China, e incluso negociar con el Mercosur un acuerdo de libre comercio, el diplomático dijo que su país “tiene una posición de apertura y siempre está dispuesto a acuerdos de libre comercio”.

En en el caso del Mercosur dijo que el problema y las diferencias están dentro del bloque sudamericano y no en China.