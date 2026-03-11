RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTE MIÉRCOLES

Diputados aprobó la creación de la comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores

Legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado, Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana votaron a favor, mientras que los representantes del Frente Amplio votaron en contra.

entrada-maria-dolores-portera

Hubo 99 legisladores presentes, 51 fueron votos afirmativos y 48 negativos.

Legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado, Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana votaron a favor, mientras que los representantes del Frente Amplio votaron en contra.

cardona propuso a olivera alcanzar un acuerdo para que las intendencias le compren el portland a ancap
Seguí leyendo

Cardona propuso a Olivera alcanzar un acuerdo para que las intendencias le compren el pórtland a Ancap

La creación de dicha comisión fue postergada en 3 oportunidades.

La estancia de 4.4000 hectáreas está ubicada en el departamento de Florida y tiene como objetivo la instalación de una colonia de lechería.

El proyecto que prevé el Instituto Nacional de Colonización para María Dolores tendrá un costo de USD 10.000.000 que no provendrán del instituto. Con Mevir trabajarán para la construcción de los tambos y las salas de ordeñe, con la Intendencia de Florida para la infraestructura en caminería, con UTE, que invertirá para el fortalecimiento de la red eléctrica en la zona, así como con Antel para reforzar la conectividad.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

video
PROSECRETARIO DE PRESIDENCIA

Díaz dijo que gobierno hizo una "modificación de impuestos" y reconoció que cambio al Fonasa "puede golpear"
ADUANA EN ROCHA

Incautaron mercadería de contrabando por $5 millones en ómnibus con excursión de Montevideo a Chuy
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO

Gota a gota: el fenómeno de los préstamos ilegales en Uruguay; Ceres advierte que se consolida
ESTABAN CON UNA ABUELA

La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU
MENOS DISTRACCIONES EN CLASES

MotivEd, las fundas magnéticas con inhibidor de señal con las que varios colegios controlan el uso de celulares

Te puede interesar

Intento de rapiña termina con un militar retirado y un delincuente heridos, un tiroteo y un choque; ocurrió Colón
Matto Grosso y Garzón

Intento de rapiña termina con un militar retirado y un delincuente heridos, un tiroteo y un choque; ocurrió Colón
Caso Jonathan Correa: la defensa del padre, imputado por el homicidio, pidió una pericia psiquiátrica en el Vilardebó
ESPERAN RESULTADO

Caso Jonathan Correa: la defensa del padre, imputado por el homicidio, pidió una pericia psiquiátrica en el Vilardebó
Doris Morales, presidenta de SCJ. video
Doris Morales Martínez

Poder Judicial pidió informes urgentes tras asesinato de Jonathan; "hay un problema grave", dijo presidenta sobre el caso

Dejá tu comentario