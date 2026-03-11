Diputados aprobó la creación de la comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores

La Cámara de Diputados aprobó la creación e instalación de una comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores , ubicada en Florida.

Legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado, Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana votaron a favor, mientras que los representantes del Frente Amplio votaron en contra.

La creación de dicha comisión fue postergada en 3 oportunidades.

La estancia de 4.4000 hectáreas está ubicada en el departamento de Florida y tiene como objetivo la instalación de una colonia de lechería.

El proyecto que prevé el Instituto Nacional de Colonización para María Dolores tendrá un costo de USD 10.000.000 que no provendrán del instituto. Con Mevir trabajarán para la construcción de los tambos y las salas de ordeñe, con la Intendencia de Florida para la infraestructura en caminería, con UTE, que invertirá para el fortalecimiento de la red eléctrica en la zona, así como con Antel para reforzar la conectividad.