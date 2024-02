"Ella está viva gracias a que se pudo defender", dijo la tía de la mujer que mató a su expareja

“Cuántas mamás que perdieron a sus hijas, a sus nietas, hubieran deseado que su hija, su nieta, tuviera la oportunidad de defenderse como la tuvo Romina, que no hizo más que defender su vida, la vida de su hija, la vida de dos menores más que estaban en esa casa, que estaban siendo amenazados, que tenía intenciones claras de agredirlos y no sabíamos cómo iba a terminar esta historia”, sostuvo Díaz.

Además, contó que no había denuncias formales por violencia, pero que sí tienen testigos de los hechos. “Como esta psicóloga que la atendió en el hospital, el informe de la asistente social, las abogadas que ella se puso en contacto después de nacida la bebé para iniciar un litigio porque no quería que él que tenía problemas con las sustancias tuviera contacto con la nena”, señaló y afirmó que tiene temor del entorno de él.

Al ser consultada sobre por qué no denunció, Díaz respondió: “En una relación de violencia, donde hay una persona con tanto poder, donde se soborna gente, donde había contactos políticos, no es tan fácil hacer una denuncia”.

También contó que el casamiento entre Aguiar y Camejo no fue real. “Fue otra estafa. Ella pensó que estaba casada legalmente. Hubo un casamiento, hubo una libreta, pero no hay ningún acta de matrimonio. Eso fue todo un circo”, dijo. En diálogo con Subrayado, agregó que se enteraron de que no era real cuando nació su hija y debió ser reconocida.