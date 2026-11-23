Representantes de la oposición y la Coalición Republicana celebraron la victoria de Lorena Roqueta, que ahora representará a los trabajadores en el BPS. Pero principalmente en la derrota del PIT-CNT.

El senador del Partido Nacional, Javier García, escribió en su cuenta de X: "Ante una derrota histórica, alejados de la realidad, la casta sindical no tiene mejor idea que amenazar en el punto 2 a la representación de los trabajadores que lideró roqueta, esto en referencia al comunicado del PIT-CNT. Los pasó por arriba con 80 mil votos de diferencia. Ganó el hastío general que hay con ellos y perdió el gobierno político sindical ejercido por el fapit. A militancia y redes sin un solo segundo de televisión ni radio". Otro que se expresó fue el senador blanco, Sebastián Da Silva, para quien "ganó el laburante de a pie".

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, aseguró que "perdió el PIT-CNT y ganaron los trabajadores". "La gente le vio un voto castigo fuerte al PIT-CNT, al gobierno y al Frente Amplio", agregó.

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Pablo Mieres felicitó a Lorena Roqueta por el triunfo. "Un contundente resultado que marca un duro revés al PIT-CNT. Tiempos de cambios y mensajes claros de la ciudadanía", sentenció. El diputado colorado, Felipe Schipani escribió "habló el pueblo trabajador".

Desde el Frente Amplio, el presidente del partido, Fernando Pereira, consideró que "la gente elige libremente", pero llamó a la reflexión: "Sé que si ustedes tuvieran un problema el que los va a atender es el PIT-CNT, que todos deberíamos defender al PIT-CNT porque representa a los trabajadores y pone la cara por los trabajadores que incluso nunca se organizaron y naturalmente que haya una noticia de que la organización más representativa del Uruguay no haya ganado la elección, para mí no es una buena noticia".