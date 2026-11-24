La organización Juventud para Cristo Uruguay, que gestiona el CAIF Mainumbí en el que trabajaba Lourdes Silva, la mujer de 54 años asesinada este lunes en Puntas de Manga, expresó el dolor de esta comunidad y definió el crimen como “un grave hecho de violencia”.

Los investigadores trabajan sobre dos líneas, el intento de rapiña o que el ataque iba dirigido a otro vehículo. “Como institución, expresamos nuestro profundo rechazo a toda forma de violencia y reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una sociedad en la que el cuidado, el respeto y la dignidad de cada persona sean valores fundamentales”, remarcaron desde la ONG.

“Recordamos a Lourdes por su calidez humana, su sensibilidad y su especial dedicación al trabajo con los niños, niñas y sus familias. Su compromiso con el buen trato, su entrega hacia los demás y la manera en que vivía sus convicciones y su fe cristiana dejan una profunda huella en quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella”, expresaron.

Este martes, una amiga y excompañera de la víctima la describió como "excelente persona, cristiana" y contó que hace poco tiempo murió su hijo. "Le tocó a ella, venía de estudiar", afirmó.

"Me entero por otra amiga, también del mismo centro, que la habían matado a las 8.00 de la noche. Primero pensamos que era un robo, pero después nos dimos cuenta, por un cliente, que me mostró que fue como una especie de ejecución" y que no era para ella, contó la amiga. "La gente no se anima a denunciar esos hechos. Las autoridades tampoco te dan seguridad, lamentablemente", añadió.

"Al parecer, ya estaba planeado para un auto de la marca y el color, pero no era la persona. Eso es lo que me llegó a mí hoy, porque yo hasta pensaba que había sido por un robo, pero no fue eso. Eran dos motos, con parece cuatro personas, y se nota claramente que era una cosa planeada", sostuvo.