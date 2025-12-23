El transporte público mermará durante Navidad y Año Nuevo: mirá cómo serán las frecuencias en estas fiestas

El transporte público de Montevideo tendrá horarios especiales durante las fiestas de fin de año. El miércoles 24, el jueves 25 y el miércoles 31 de diciembre los servicios funcionarán con frecuencias reducidas, mientras que el jueves 1º de enero de 2026 no habrá servicio.

Los horarios especiales y las últimas salidas previstas para los días 24 y 31 de diciembre pueden consultarse en el sitio web del STM, seleccionando la opción “Horario especial” .

Tanto el 24 como el 31 de diciembre, las frecuencias de transporte serán similares a las de un día festivo. Los servicios comenzarán a disminuir entre las 18 y las 19 horas y, luego de las 19:30, no habrá salidas de ómnibus desde las distintas terminales.

El 25 de diciembre también se registrará una disminución en la frecuencia del STM, indicó la Intendencia de Montevideo.

En tanto, el 1º de enero de 2026 no habrá servicio al tratarse de un feriado no laborable y conmemorarse el Día del Transportista.

Tras Navidad y Año Nuevo, las líneas retomarán su frecuencia habitual con los primeros servicios del viernes 2 de enero.

Otros servicios.

El horario general de funcionamiento de la Intendencia de Montevideo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025 será de 9 a 12 horas, mientras que el horario de atención al público se fijó entre las 9:15 y las 11:45.

En cuanto a la atención a la ciudadanía, los días 24 y 31 de diciembre de 9:15 a 11:45. Esto incluye la atención telefónica a través del 1950 y la atención personalizada por WhatsApp al 099 019 500. Por su parte, la oficina de Gestión Comercial funcionará ambos días entre las 9:15 y las 11:15.

En el área de tránsito, se informó que habrá cambios en los servicios de inspección, en el contralor de conductores y en la frecuencia de ómnibus. El Servicio de Contralor Conductores, donde se tramitan los distintos permisos de conducir, atenderá con horario especial el 24 y el 31 de diciembre, de 9:15 a 11:45, únicamente con agenda previa. Este servicio permanecerá cerrado desde el 2 al 7 de enero de 2026 inclusive, retomando su actividad el 8 de enero en su horario habitual, debido a que el Sucive estará fuera de servicio por tareas de mantenimiento. Por el mismo motivo, el Servicio de Contralor y Registro de Vehículos, ubicado en la calle Pedernal, tendrá el mismo horario especial los días 24 y 31 y también permanecerá cerrado del 2 al 7 de enero de 2026 inclusive.

El estacionamiento tarifado funcionará el 31 de diciembre en su horario habitual, de 10 a 18 horas. En tanto, el 1º de enero de 2026, al tratarse de un feriado no laborable, no habrá venta de estacionamiento tarifado ni atención al público.

Los cementerios municipales funcionarán con horarios especiales los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1º de enero de 2026. Parque del Norte y Buceo abrirán de 8:00 a 16:00; Cerro y Paso Molino, de 8:00 a 14:00; y el Cementerio Central, de 9:00 a 15:00. En tanto, el Servicio de Guardavidas en las playas funcionará en su horario habitual durante esas fechas.

Villa Dolores y el Parque de la Amistad abrirán el 24 y el 31 de diciembre de 10:30 a 12:30, y permanecerán cerrados el 25 de diciembre y el 1º de enero de 2026. El Parque Lecocq, en cambio, permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1º de enero de 2026. El Jardín Botánico abrirá los días 24 y 31 de diciembre de 9:15 a 11:45 y permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1º de enero de 2026. El Parque Punta Espinillo estará abierto tanto el 25 de diciembre como el 1º de enero en el horario de 6:00 a 22:00.

En cuanto a los espacios culturales, el Teatro Solís permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1º de enero. Entre el 26 y el 30 de diciembre y a partir del 6 de enero funcionará con horario de verano, con visitas guiadas dobles en la mañana, a las 11:00 y 12:00, y en la tarde, a las 15:00 y 16:00. El Teatro de Verano funcionará el 24 de diciembre de 9:00 a 12:00. El Mirador Panorámico abrirá los días 24 y 31 de diciembre de 9:00 a 12:00, con última subida a las 11:30, y permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1º de enero de 2026.

El Mercado Agrícola de Montevideo funcionará los días 24 y 31 de diciembre de 9:00 a 18:00, y permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1º de enero de 2026. Finalmente, los Cedeles de Carrasco y del Centro Económico Territorial de Peñarol atenderán los días 24 y 31 de diciembre de 9:15 a 11:45, mientras que el Cedeles de Casavalle no abrirá en ninguna de esas fechas.

El Espacio Colabora permanecerá cerrado al público del 2 al 17 de enero de 2026 inclusive, retomando la actividad el lunes 19 de enero, período durante el cual se realizarán tareas de mantenimiento general. Por su parte, el Espacio Modelo abrirá los días 24 y 31 de diciembre de 9:00 a 15:00, mientras que el 25 de diciembre permanecerá cerrado. Además, estará cerrado del 1º al 15 de enero de 2026 por tareas de mantenimiento y reabrirá el 16 de enero con horario de verano, de 10:00 a 21:45, vigente hasta el 31 de marzo. Desde el 1º de abril comenzará a regir el horario de invierno, de 9:00 a 20:45, hasta fines de diciembre.

En el área de género, varias sedes de Comuna Mujer modificarán sus horarios, adelantando la hora de cierre. Comuna Mujer Andrea Hernández atenderá de 11:30 a 14:30; Comuna Mujer CH, de 12:00 a 16:00; Comuna Mujer del intercambiador Belloni, de 9:00 a 14:00; y Comuna Mujer 18, de 12:00 a 16:00. Tanto el 25 de diciembre como el 1º de enero de 2026, todas las Comuna Mujer permanecerán cerradas. No obstante, el servicio de atención presencial para mujeres en situación de violencia de género, ubicado en Soriano 1426 planta baja, funcionará con normalidad todos los días del año, de 18 a 21 horas, al igual que la línea telefónica 1950 8888.

En materia de servicios sociales, la Unidad de Atención y Orientación sobre Servicios Sociales atenderá al público los días 24 y 31 de diciembre de 9:15 a 11:45. El 25 de diciembre y el 1º de enero de 2026 permanecerá cerrada. Las policlínicas municipales tendrán el mismo esquema: atención al público los días 24 y 31 en el horario de 9:15 a 11:45, y cierre el 25 de diciembre y el 1º de enero de 2026.