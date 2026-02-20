Año de definición para obras de transporte en el área metropolitana: director aseguró que tiempos se reducirán

El 2026 es un año de de definiciones para el Ministerio de Transporte ( MTOP ) y sus obras en el área metropolitana. El túnel por 18 de Julio es una de las grandes obras que involucra esta iniciativa. Este año es para avanzar en procesos licitatorios, análisis de cateo y el involucramiento, tanto social como comercial.

Los cateo realizados verificaron efectivamente la composición del suelo, tanto en la parte sólida como en la dura y, lo principal, una reducción del 50 por ciento en cuanto los tiempos de viaje.

En caso de efectuar la obra, los técnicos definirán cuál de las tres modalidades se emplearán y una de ellas es la tuneladora, una maquina que genera menor impacto en el tránsito pero mayor gasto.

"No es hacer un túnel. Estamos hablando de distancia de 32 kilómetros, en el caso de avenida Italia y Giannattasio, y estamos hablando de cerca de unos 20, 25 kilómetros, también en lo que tiene que ver con el corredor ruta 8. Todo eso tiene una composición que también recupera todo lo que tiene que ver con el espacio urbano y mejora el entorno de la infraestructura que tiene que tener el servicio de transporte para dar calidad. Por lo tanto, todo se tiene que medir en función de presupuestos", explicó Felipe Martín, director nacional de Transporte.

Desde el Ministerio señalaron que las cuestiones sociales y todo lo que tenga que ver con el ordenamiento que mitigue los impactos de las obras están contempladas.

"En lo comercial, por ejemplo, uno de los siete trabajos que se publicaron es un relevamiento que se hizo de toda la parte comercial, que podría naturalmente verse afectada, en lo que tiene que ver con las obras", dijo Martín y agregó que puede haber asistencia económica.

Sin embargo, desde el Ministerio de Transporte explicaron que tanto para la posible construcción de un túnel o como para el resto de las obras en el área metropolitana, este año será clave para el puntapié inicial.

El plan de obras ya cuenta con dos fideicomisos aprobados, uno por el BID y otro por la CAF, y destinados, en busca de mejorar la calidad de la movilidad y los tiempos, con influencia y participación de las tres intendencias.

"El tema de mayor interés es que la transformación del transporte a nivel metropolitano se vea reflejada en una mejora de su calidad, en cuanto a tiempos, en cuanto a confort, en cuanto a calidad del servicio, y en cuanto a lo que representa un servicio que tiene que ser masivo, para cubrir la distancia de quienes tienen obligaciones laborales, de estudio o de salud o de recreación. Los tiempos se van a ir midiendo en función de las experiencias que se incorporen al principio, pero que va a haber una disminución no cabe la menor duda", agregó Martín.