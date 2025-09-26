El ministro Carlos Negro convocó a una reunión de jerarcas tras seguidilla de homicidios

El ministro del Interior, Carlos Negro , citó a varias autoridades a una reunión en la Jefatura de Policía de Montevideo, tras la seguidilla de homicidios , informaron fuentes a Subrayado. Hubo siete de esos crímenes entre miércoles y jueves.

Participará el comando del Ministerio del Interior; los jefes de Policía de Canelones y Montevideo, Fabio Quevedo y Pablo Lotito; el director de Investigaciones, Julio Sena; y el director de Policía Caminera, Luis Calzada.

La reunión será este viernes a la hora 12:30. Y ocurrirá luego de que hubiera siete homicidios entre miércoles y jueves en el país; cinco en Montevideo, uno en Paysandú y otro en Canelones.

Seguí leyendo Oposición apunta al ministro Carlos Negro por seguidilla de homicidios: "La inseguridad tiene un panorama Negro", dijo Heber

En la capital, la fiscal de Homicidios, Mirta Morales, dijo que está ante "un turno muy violento, extremadamente violento". Atendió hasta este jueves casos con 12 víctimas, entre heridos y fallecidos.

Siete homicidios.

El último homicidio ocurrió en la tarde del jueves en Buceo, donde un hombre de 39 años recibió un disparo en el pecho. Minutos antes la Policía trabajaba en un pasaje en Cerro Norte donde un hombre de 42 años fue atacado a tiros y murió.

A primera hora de la tarde del jueves un joven de 26 años fue asesinado cuando estaba con su hermano, que también fue baleado y se encuentra internado grave.

Pasadas las 23:00 horas del miércoles hubo otro homicidio: un adolescente de 15 años y un joven de 21 recibieron disparos en El Pinar Norte, Canelones. El más joven murió.

Esa misma noche, pero en el barrio Reducto de Montevideo, un hombre de 50 años fue asesinado, tras un ataque a tiros en una casa de la calle Colorado esquina Pando.

Sobre las 19:00 horas de ese mismo día, la Policía sanducera recibió información de que un hombre fue baleado el noreste de la ciudad de Paysandú. Cuando los efectivos llegaron al lugar hallaron el cuerpo tendido en el suelo. La víctima fue un hombre de 42 años con antecedentes penales, que fue atacado a tiros. Recibió varios impactos.

Además, en la mañana del miércoles, el cuerpo de un hombre de 29 años fue encontrado tirado en la calle junto a su moto, con un disparo en la espalda, en el barrio Santa Catalina, de Montevideo. El crimen había ocurrido horas antes, en la madrugada.