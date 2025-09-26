Oposición apunta al ministro Carlos Negro por seguidilla de homicidios: "La inseguridad tiene un panorama Negro", dijo Heber

La oposición salió al cruce del ministro del Interior Carlos Negro tras una jornada en la que hubo siete homicidios desde el miércoles de madrugada al jueves de tarde.

Los exministros del Interior de la pasada administración, Luis Alberto Heber y Nicolás Martinelli, y el senador Andrés Ojeada, escribieron en redes sociales mensajes críticos con el gobierno y el ministro Negro. También lo hizo el presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado y el senador Javier García, así como el diputado del Partido Colorado Gabriel Gurméndez.

“La inseguridad tiene un panorama NEGRO, el plan y su solución, es aún MÁS NEGRO... Hay que asumir responsabilidades. Hay que conducir y respaldar a la Policía”, escribió Heber.

La inseguridad tiene un panorama NEGRO, el plan y su solución, es aún MÁS NEGRO….. hay que asumir responsabilidades. Hay que conducir y respaldar a la Policía. — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) September 25, 2025

Delgado aseguró que "no hay políticas claras de seguridad y el ministro no da respuestas".

El Gobierno no ha cumplido ninguna de sus promesas en materia de seguridad.

Su visión ingenua de la delincuencia provoca esta situación de alarma por inseguridad y miedo.

El presidente tiene que hacerse cargo. No hay políticas claras de seguridad y el ministro no da respuestas. — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) September 26, 2025

“Van 5 homicidios hasta esta hora”, escribió Martinelli a las 16:30 del jueves, y agregó: “Con estas cifras, antes llovían pedidos de interpelación y renuncias. Hoy, en cambio, reina el silencio. El ministro Negro dice que no sabemos que perdimos las elecciones. Pero lo evidente es otra cosa: quienes no parecen haberse enterado de que gobiernan son ellos. Gobernar la seguridad es marcar un rumbo, asumir el mando, tener un plan y exigir resultados. Cuando quien está a cargo no toma medidas, no coordina y no exige, el costo siempre lo pagan los ciudadanos. Y la gente ya no quiere excusas: quiere certezas. No espera relatos, espera resultados”.

Van 5 homicidios hasta esta hora. Con estas cifras, antes llovían pedidos de interpelación y renuncias. Hoy, en cambio, reina el silencio.



El ministro Negro dice que no sabemos que perdimos las elecciones. Pero lo evidente es otra cosa: quienes no parecen haberse enterado de que… — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) September 25, 2025

También en la tarde del jueves el senador Ojeda dejó su mensaje crítico con el gobierno: “6 homicidios en 24 horas y contando, pero el plan de seguridad se presentará en mayo de 2026. Mientras tanto, no hay plata ni para las encuestas de victimización del INE, no hay inversión en información sobre los delitos, vaya uno a saber cómo se arma un plan sin información”.

Ojeda

El senador del Partido Nacional y exministro de Defensa también escribió al respecto, y reclamó que el presidente Orsi se haga cargo.

La situación en inseguridad es dramática. En el ministerio del Interior la silla está vacía. El presidente Orsi debe hacerse cargo. — Javier García (@JavierGarcia_Uy) September 25, 2025

Por su parte, el diputado colorado Gabriel Gurméndez sugirió que en el Ministerio del Interior están durmiendo: "Zzzz Zzzz Zzzz…. Dicen que el año que viene habrá Plan de Seguridad…".