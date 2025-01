El mensaje del MPP a Mujica tras el anuncio sobre su estado de salud: "Esta barra te abrazará hasta el final"

Embed ¡Pepe querido!



Siempre nos dijiste que ibas a militar hasta el último día, has cumplido y sabemos que lo seguirás haciendo.



Esta barra te abrazará hasta el final. pic.twitter.com/JTVVwMQpvE — MPP 609 (@MPP609) January 9, 2025

“Me estoy muriendo”, dijo Mujica este jueves al semanario Búsqueda. “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, contó, y agregó: “Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”.