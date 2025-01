Mujica dijo que el cáncer se extendió al hígado: "Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué"

El ex presidente José Mujica habló esta semana con el semanario Búsqueda y allí informó que el cáncer de esófago se extendió al hígado y que ya no puede recibir ningún tratamiento médico que lo cure.

“El cáncer en el esófago (que anunció que tenía el 29 de abril de 2024) me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, contó, y agregó: “Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”.

La despedida

“Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Les doy un abrazo a todos. Segundo, me despido de mis compañeros, los simpatizantes y todos los demás. Hace más de cinco años que no voy a un organismo de dirección. La realidad social y política no pasa por mi rancho”, dijo Mujica, visiblemente emocionado, según da cuenta el semanario en la nota que publica este jueves.

“Soy un viejo en el final! ¡Ya está! Lo único que quiero ahora es despedirme”, dice Mujica, y agrega más adelante. “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”.

“A mí la vida me ha dado muchos premios. El principal es que estoy a cuatro meses de cumplir 90 años. Mirá la vida que he tenido. Es un desastre”, comentó en otro tramo de la charla.

Tras elogiar y expresar admiración por su esposa Lucía Topolansky (“Lucía es un ser superior y estoy acá todavía gracias a ella”), Mujica dijo que ahora solo quiere dedicarse a su chacra y sus plantaciones, y dijo dónde quiere ser enterrado.

“Todos los días ando un poquito en el tractor, aunque sea simbólico, y estoy acomodando las cosas para los que van a quedar acá en la chacra. Compré un tractor nuevo a US$ 28.000. Para los que van a quedar acá, para que vivan. Quiero dejarles fierros nuevos. No tengo hijos, pero igual voy a dejar descendencia”, y agrega: “Yo me voy a morir acá. Ahí afuera hay un sequoia grandote (un árbol que él cultivó de una semilla que le regalaron). Está Manuela enterrada ahí. Estoy haciendo los papeles para que ahí también me entierren a mí. Y ya está”.