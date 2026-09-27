Meteorología actualizó el aviso por tormentas: para el martes se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó el aviso que emitió por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes que rige, en principio, hasta el martes.

Este domingo, las tormentas estarán principalmente en norte, centro y litoral. Para el lunes y hasta el martes, afectará sobre todo el norte.

"Los acumulados de precipitación más significativos en todo el evento se esperan en el norte del país, con valores estimados entre 80 y 120 mm", señala el comunicado.

Con la tormenta puede venir granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica. El martes es el día en el que pueden generarse vientos fuertes y persistentes, sobre todo en el suroeste, de 40 a 60 km/h y rachas de hasta 60-80 km/h. Los vientos se generan por un "aumento en el gradiente de presión", explica Inumet.

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