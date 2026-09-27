Un bebé de un año murió en la tarde de este sábado al sufrir un accidente de tránsito en Aparicio Saravia y Jorge Isaacs, límite de los barrios montevideanos Piedras Blancas y Marconi.
Un bebé de un año murió en un accidente de tránsito en Piedras Blancas
El niño circulaba como acompañante en una moto, junto a un joven de 19.
El menor viajaba como acompañante en una moto que era conducida por un joven de 19 años, informó la Policía. Ambos chocaron con un auto conducido por un hombre de 44.
Tras el impacto, los heridos fueron trasladados en vehículos particulares hacia la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas. El bebé ingresó en grave estado y fue derivado a otro centro asistencial. A las 20:00, los médicos informaron su fallecimiento.
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En la escena del accidente trabajó la Policía Científica. Tanto la Policía como la Fiscalía de Flagrancia buscan esclarecer las circunstancias del choque y determinar las responsabilidades.
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