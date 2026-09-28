Analizan video del siniestro de tránsito donde falleció bebé de 1 año que llevaban en moto

El accidente ocurrió el sábado a la hora 16.30 en Aparicio Saravia y Jorge Isaacs , en el barrio Piedras Blancas.

Según quedó registrado en una cámara de videovigilancia a la que accedió Subrayado, el conductor de un auto venía circulando e hizo una maniobra para doblar hacia la vereda.

En ese momento venía circulando una moto con tres ocupantes, dos mayores y un niño de un año.

Los ocupantes del auto se bajaron y el joven de 19 años que venía en la moto se subió con el niño y fueron a un centro asistencial, donde murió una hora y media después.

Policía Científica trabajó en la escena del accidente realizando pericias que permitan a la Justicia establecer posibles responsabilidades.